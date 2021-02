¡Épico! My Hero Academia reconoce a John Cena entre sus fanáticos

No todos los días los fanáticos del anime y la lucha libre están en la misma página, pero solo se necesitó una publicación del ex campeón de la WWE y actual estrella de cine, John Cena, para que Internet hable de su amor por My Hero Academia.

El martes, Cena se dirigió a Instagram para publicar una captura de pantalla recortada del póster de la próxima tercera película del popular anime Boku no Hero Academia. Al igual que sus otras publicaciones en la plataforma, Cena no tenía una leyenda, lo que lo hacía aún más misterioso.

¿Qué significa eso? ¿Cena va a prestar su voz para la próxima película? ¿Es un gran fan de My Hero Academia? No sabemos las respuestas a esas preguntas, pero los eventos que condujeron a esa publicación de Instagram aparentemente comienzan con un tweet de un fanático del anime durante el fin de semana.

Conexión de John Cena y My Hero Academia

Foto: Instagram - John Cena

El usuario de Twitter @fountaindeku publicó una foto lado a lado de Izuku Midoriya / Deku posando en el póster de la película y John Cena haciendo su clásica pose de "no puedes verme". La Verdad Noticias te comparte la interpretación de los fanáticos.

El tweet obtendría más de cuatro mil retweets y ha llevado a especular que My Hero Academia está rindiendo homenaje a John Cena. Algunos han señalado que probablemente sea solo una coincidencia, ya que Deku aparentemente está ajustando sus guantes en el póster y parece que se parece a la famosa pose de Cena.

Sin embargo, eso no ha impedido que los fanáticos lo conviertan en su propio “headcanon” personal. "Giro de la trama: Cena es el verdadero padre de Deku y es por eso que no podemos verlo", escribió un usuario.

"La nueva habilidad de Deku es la invisibilidad", escribió otro fanático. Incluso la cuenta oficial de My Hero Academia en inglés tuvo que mostrar algo de amor por "The Doctor of Thuganomics" con un tweet propio el miércoles:

Ha habido dos películas anteriores de My Hero Academia. “Two Heroes”, se centró en el vínculo entre All Might y Deku. “Heroes Rising” es la segunda película y destaca a Izuku y su rival, Bakugo. Los largometrajes de este anime no son necesariamente canon (oficiales), ya que no se mencionan en el manga propiamente dicho de Kohei Horikoshi.

Sin embargo, los eventos de las dos primeras películas tuvieron lugar entre temporadas del anime. ¿Qué opinas de la publicación de John Cena sobre la película My Hero Academia? El creador incluso mencionó que la segunda película fue un final “rechazado” para su obra y además decidió hacerlo película para el deleite de los fanáticos.

