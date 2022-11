Entrevista al elenco en español latino de Chainsaw Man

La Verdad Noticias realizó una entrevista a tres miembros del elenco en español latino de Chainsaw Man: la actriz de doblaje Gaby Girs quien interpreta a Makima, Emilio Treviño quien da vida a Denji en Latinoamérica, y al director de doblaje Octavio Campos.

En la entrevista nos comentaron su trayectoria en el mundo del doblaje, los retos para adaptar el guión del anime al español latino, sus experiencias interpretando a los personajes de la serie basada en el manga de Tatsuki Fujimoto y más pensamientos sobre el programa.

El anime Chainsaw Man tiene mucha popularidad gracias a su estreno internacional en la plataforma de streaming Crunchyroll. La serie contará con 12 episodios en su primera temporada animada por Studio MAPPA y tendrá diferentes endings para cada episodio.

Entrevista con el elenco latino de Chainsaw Man

Imagen: Elenco latino del anime Chainsaw Man

¿Cuánto tiempo llevas en el doblaje?

Gaby Girs (Makima): El próximo año cumpliré 10 años en doblaje. Tuve la suerte de entrar a este medio cuando todavía se podía hacer una presentación directamente con el director. Antes había un poco más de facilidad, ahorita “por el tema de la pandemia” es más difícil.

Empecé haciendo muchos “ambientes” para películas y series. Un día alguien te dice: “Mira, en vez de los ambientes vamos a darle a Gaby seis loops”. Luego, a lo mejor puedo sacar un personaje secundario… de ahí ya dependiendo de la suerte… Algunos se tardan más y otros se tardan menos. Pero un día te toca tener tu protagónico en película, serie o anime.

Estoy más que contenta de ser considerada “desde arbolito 1 hasta lo que me quieran dar de cualquier cosa”. Soy feliz doblando el anime… También crecí viendo televisión y pienso que trabajar en caricaturas de cualquier tipo es padrísimo.

Emilio Treviño (Denji): Este año cumplo 18 años trabajando en el doblaje. Empecé haciendo teatro a los 5 años en mi primer proyecto que fue “Peter Pan El Musical” con Lolita Cortés y Jaime Camil. Justo en ese momento conocí a mi primer director de doblaje.

Una compañera “Pau García Casillas” (la voz de Isabella en Phineas y Ferb), su mamá “Sonia Casillas” (la voz del Buzón de voz y Servicio a cliente de la empresa Telcel) vio mi trabajo en el teatro y le gustó mucho… Ella le comentó a mi mamá que estaban haciendo pruebas de voz en doblajes de La Era de Hielo 2…

Mi mamá fue conmigo y me preguntó si quería hacer doblaje (el actor Emilio tenía 5 años). Le dije: “Súper sí quiero, hagámoslo”. Fui a la prueba de voz con mi primer director, Pepe Toño Macías…y pues me quedé en la prueba.

Dato: Pepe Toño Macías es la voz de James del Equipo Rocket en la franquicia de Pokémon, Capitán América en el UCM, Deadpool en la franquicia de X-Men, entre muchos otros personajes.

De ahí seguí grabando con él en varios proyectos como “Una Noche en el museo”, “Vecinos invasores”, “Esparta”... Después, otros directores me fueron conociendo y seguí trabajando. Así empecé en el mundo del doblaje y ahora ya son varios personajes y varios proyectos.

Octavio Campos (director de doblaje): Estoy empezando a hacer doblaje. Como todo actor de doblaje, empezamos con poquito y después ya empezamos a crecer más. Mi gran impedimentos es que yo estoy aquí encerrado 10 horas al día en el estudio… entonces por eso es cortita mi carrera… Apenas ahí estoy haciendo pequeños “papelillos”.

¿Cómo fue adaptar el japonés al español latino en Chainsaw Man?

Octavio Campos: Básicamente, a lo que nos enfrentamos es tratar de dejar la obra lo más apegada posible al guión original. Es decir, apegarse al guión para modificar menos la obra y que esta sea lo más original posible.

La función que tiene en doblaje es que lo hagamos nuestro, que tenga un humor un poquito más latino para que lo podamos entender… Por esto tratamos de hacerlo más que nada (usar palabras originarias de latinoamérica) en la cuestión cómica, en la cuestión básica nada más.

La parte que es dramática preferimos dejarla igual al guión original. En esta ocasión para Chainsaw Man, tuve la fortuna de que me contactara el chico que hizo la traducción del japonés al español latino, Antonio Valdez (el traductor de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Shikimori-san, entre otros más).

Me dio algunas perspectivas que yo no tenía en mente antes de empezar a grabar. Decidimos dejar la cuestión cómica con un poquito más de contenido latino, para que los chistes nos den un poquito más de risa. Mientras que la cuestión dramática, decidimos dejarla lo más apegada al guión original.

Imagen: Crunchyroll / "Makima"

¿Qué sabes de tu personaje en Chainsaw Man?

Gaby Girs: Sí había escuchado un poco de Chainsaw Man… Tengo varios amigos que son fans y alguna vez habían mencionado algo, pero yo no conocía nada del personaje. Ahí entra el director, con quien debo hacer equipo para entendernos mutuamente y poder dar el resultado “entendible, aceptable y divertido para el público”.

Pasó como un mes “yo ya quería que empezará”. Un poquito más cerca de la fecha de grabar, me puse a estudiar al personaje Makima viendo videos en Internet. No tenía el manga… pero logré comprarlo. Gracias a esas herramientas, fue que pude entender un poquito más de qué trataba Chainsaw Man.

Imagen: Crunchyroll / "Denji y Makima"

¿Qué piensas de los diálogos de tu personaje?

Gaby Gris: Ligar y hablar sensual se ve bien fácil, pero lleva su chiste…Tengo que convencerlos a todos (a los fans) que “Makima” está hablando a Denji con sensualidad. Esto lleva un poco de dificultad… El director Octavio es el que me dice “más sensual, más seria, etc”. Yo debo saber decirlo sin pena y pues es muy divertido (risas).

Emilio Treviño: Cuando estaba leyendo un guión y de repente leí “quiero tocar unas t3t4s”. Me dije “¿seguro que este guión pasó para aprobación? ¿Seguro que esto se puede decir en doblaje?” (risas)

Con Chainsaw Man es padre cuando haces series que tienen está libertad de expresión, en cómo vamos a hablar dentro de la serie. Siento que no importa tanto si nos dejan decir groserías o no, eso eso da igual. Creo que lo importante es entender por qué lo está diciendo de esa manera.

Denji es un personaje obviamente super “libidinoso”. Es un adolescente “calenturiento con la hormona al máximo”, pero más allá de eso es un personaje que no ha vivido nunca su adolescencia. Por eso, cuando conoce a Power y Makima, las primeras mujeres en su vida, es cuando tiene la oportunidad de ser un adolescente.

Visual oficial de Chainsaw Man

¿Quiénes consideras son tus maestros del doblaje?

Gaby Girs: “Muchísimas voces de mi infancia…” Paty Acevedo, Laura Torres, Rossy Aguirre, Cristina Hernández… Todas esas mujeres representantes del doblaje son tremendas. Actrices actuales como Carla Castañeda, Jessica Ángeles y Karina Altamirano, son las máximas representantes ahorita del doblaje.

Imagen: Emlio Treviño "Denji" en Chainsaw Man

¿Qué personaje de anime te gustaría interpretar?

Emilio Treviño: Estoy muy feliz con los personajes que me ha tocado darle voz. Adoro a Mikey en Tokyo Revengers, es un personaje que me encanta grabar. Creo que me hubiera gustado en algún momento darle voz a Naruto, porque me encanta el personaje y me identifico mucho con su forma de ser.

También algún villano, ya que a mí me gustan mucho los villanos y por eso Denji me gusta. Aunque es el protagonista de Chainsaw Man, también tiene tintes como de villano muchas veces. Mikey también, sino algún Akatsuki hubiera sido divertido.

Gaby Girs: Me encantaría trabajar en un videojuego… especialmente en The Last Of Us. También si le hacen un doblaje a Nana, qué es un anime muy popular de chicas, yo y todas las candidatas de doblaje nos peleamos por ser una de las Nanas.

¿Qué piensas del anime Chainsaw Man?

Octavio Campos: La verdad se me hace bien completa. Tiene de todo, comedia, acción, cuestiones amorosas. Aparte, los productores (Studio MAPPA) hicieron varias referencias al cine con el opening del anime… La gran mayoría son de películas que a mí me gustan.

Te puede interesar: El anime Chainsaw Man impulsó las ventas del manga

Soy muy fan de Quentin Tarantino y que hayan tomado varias escenas de sus películas me hizo pensar que “esto sí es arte”. La historia de Chainsaw Man está genial y “nos va a volar la cabeza”... dejen que avance un poquito más.

Así termina la entrevista al elenco latino de Chainsaw Man. Queremos agradecerte por leer nuestro artículo sobre el trabajo de doblaje que están realizando para Crunchyroll. Especialmente, agradecemos a Gaby Girs, Emilio Treviño y Octavio Campos por entregarnos un excelente doblaje que no te puedes perder.

