¿En qué se parecen One For All y All For One de My Hero Academia?

El “Arco de Entrenamiento Conjunto” está completo, y estas cinco batallas tuvieron más que algunas sorpresas. No solo la Clase 1-B está alcanzando a la Clase 1-A, sino que el equipo de Hitoshi Shinso presionó a Izuku lo suficientemente fuerte como para despertar un nuevo lado del poderoso One For All.

Izuku apenas puede comprender este nuevo poder, y mucho menos dominarlo. Por ahora, está decidido a evitar usar el extraño "Blackwhip Quirk" hasta que pueda comprender mejor One For All, e incluso All Might y Katsuki Bakugo están preocupados por lo que esto significa para el entrenamiento de Izuku como héroe.

Todo esto les recuerda inquietantemente al creador original de One For All, el villano All For One. De esta forma, la quinta temporada del anime seguirá adaptando el manga original de Kohei Horikoshi, donde muchos fanáticos pueden ver a un Deku más experimentado.

¿Qué pasó en el episodio 12 de MHA?

(Foto: BONES) My Hero Academia mostró la preocupación de Bakugo y All Might

En el episodio 100, o episodio 12 de la temporada 5, Izuku, Bakugo y All Might se encuentran en secreto para discutir lo que han visto. All Might menciona que ni él ni su predecesora, Nana Shimura, pudieron acceder a los Quirks de One For All de los usuarios anteriores.

Está claro que se trata de una novedad ligada al pasado de One For All, y puede que no sea una coincidencia. Los portadores anteriores dijeron que el momento es ahora, pero ni siquiera All Might está seguro de lo que eso significa.

¿Es porque Izuku se ha estancado en su entrenamiento, o porque ningún otro héroe tiene la fuerza para enfrentar la creciente ola de villanías en el mundo? La situación es más peligrosa que nunca, y esa puede ser la razón por la que están surgiendo los Quirks incrustados de One For All.

One For All y All For One My Hero Academia

Izuku, Bakugo y All Might están de acuerdo en que esta colección de Quirks dentro de Izuku es notablemente similar a cómo funciona normalmente All For One, recolectando los factores de Quirk de otros usuarios y ensamblándolos dentro de un cuerpo.

La principal diferencia es que Izuku no está haciendo esto a propósito, incluso si pudiera, nunca robaría voluntariamente el Quirk de otra persona. En cambio, los heredó, ya que los usuarios anteriores imprimieron sus factores naturales de Quirk en One For All a lo largo del tiempo (aunque All Might no tenía uno para imprimir).

¿Cuántos Quirks tiene Deku?

(Foto: BONES) Deku aún no puede controlar Black Whip en My Hero Academia

Por lo tanto, One For All tiene siete Quirks adicionales, lo que le da a Izuku un total potencial de ocho. Solo All For One y Nine han tenido una colección ambulante de Quirks como esa.

One For All no solo se está volviendo extrañamente similar a su némesis All For One, sino que incluso tienen orígenes similares. Hace generaciones, el villano All For One estaba consternado por lo enfermizo y desafiante que era su hermano, por lo que lo obligó a usar un Don de almacenamiento de energía para mantenerlo saludable.

Con el tiempo, este Quirk de My Hero Academia se convirtió en One For All, y el portador original resolvió fortalecerlo hasta que finalmente pudiera derrotar a All For One, en algún momento en el futuro.

Efectivamente, los portadores posteriores siguieron cargándolo y agregaron sus propios factores de Quirk, y el Blackwhip recientemente revelado es solo uno de varios. Irónicamente, derrotar a una colección mortal de Quirks requiere un héroe que haga exactamente lo mismo.

¿Diferencias de One For All y All For One?

(Foto: BONES) Predecesores de One For All almacenaron sus Quirks

La principal diferencia es, por supuesto, que estos Quirks adicionales de One For All se heredaron como un legado heroico en lugar de ser robados como armas de guerra. Este es el legado que heredó Izuku, y eventos recientes como sus sueños y el surgimiento de Blackwhip dejan en claro que la leyenda está entrando en una nueva fase.

All For One y sus compañeros villanos están tan cerca de conquistar el mundo de My Hero Academia, y ningún otro héroe, ni siquiera el poderoso Endeavour, puede detenerlos. El momento legendario es ahora.

Ya que Midoriya Izuku debe aprovechar el verdadero poder de One For All para derrotar a All For One, y lo único que supera a una fusión de Quirk es, bueno, otro. Deku no tiene más remedio que luchar AFO en igualdad de condiciones y esperar que su propia colección Quirk, pueda derribar al villano más grande que el mundo haya visto.

