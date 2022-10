¿En qué orden ver Tensei Shitara Slime Datta Ken? Guía completa del anime

Tensei Shitara Slime Datta Ken es uno de los isekai más famosos y cuenta con una buena combinación de contenidos que se han vuelto famosos en los últimos años.

Y es que hablando de contenido, lo cierto es que desde su primera temporada esta franquicia se ha ido expandiendo de formas bastante interesantes. Por eso, en este punto quiero echar un buen vistazo a cómo debería verse el anime para que uno no se pierda por el camino.

Que quede claro que contenido puramente canon no se ha lanzado tanto de "Tensei Shitara Slime Datta Ken", pero sí que es una franquicia que ha dado de sí a la hora de expandirse con toda clase de curiosidades.

Tensei Shitara Slime Datta Ken

Facilita y al pie; esta es la primera temporada del anime de "Tensei Shitara Slime Datta Ken", y como tal nos presenta a Rimuru, quien vive el típico comienzo de la mayoría de isekai con el protagonista falleciendo en su mundo y viéndose reencarnado en otro de fantasía.

La verdad, es una muy buena primera temporada de introducción y una en la que solamente con el propio protagonista ya tienes suficiente para ir quedando asombrado con cada cosa que te revelan.

Número de episodios: 24.

Por dónde ver: Crunchyroll es la plataforma que buscas.

¿Hay más anime?: Sí, aunque como he dicho de canon llevamos relativamente poco, lo cierto es que a la primera temporada se la siguió de más sorpresitas.

Tensei Shitara Slime Datta Ken OVA

Los que se quedaron con ganas de más "Tensei Shitara Slime Datta Ken" tuvieron que esperar más bien poquito, y es que unos tres meses después de la conclusión de la primera temporada llegó esta pequeña colección de OVAs.

Obviamente, esto es contenido no canon, pero presentaba una historieta curiosa en la que Rimuru busca una forma de crear un cojín similar a su forma de limo (porque todo el mundo quiere poder abrazarle) y sin embargo todo acaba complicándose de manera bastante inesperada. También hay muchas escenas graciosas con sus personajes.

Número de episodios: 5.

Por dónde ver: Lo encontrarás también en Crunchyroll.

¿Hay más anime?: Obviamente esta es una OVA cerrada sin correlación posterior. No obstante, sí que se creó más anime de la franquicia.

Tensei Shitara Slime Datta Ken - Temporada 2

Un tiempecito después llegó la segunda temporada del anime de "Tensei Shitara Slime Datta Ken", que veía cómo el reino de Tempest empezaba realmente a tomar forma como una fuerza imponente. En este punto Rimuru sigue acumulando aliados... y haciendo enemigos.

Porque obviamente, una nación gestionada solamente por monstruos es capaz de hacer que más de uno empiece a estar inquieto en su casa, por mucho que esos monstruos sean buenisimos. Se produce un lío interesante bastante rápido.

Número de episodios: 12.

Por dónde ver: De nuevo, a través de Crunchyroll.

¿Hay más anime?: Pues sí, y es que esta segunda temporada del anime se emitió en dos partes diferentes.

Tensura Nikki: Tensei Shitara Slime Datta Ken

Más conocido también como "The Slime Diaries", esta iteración del anime llegó como contenido no canon entre la primera y segunda parte de la segunda temporada del anime, y lo que nos narraba era precisamente un reflejo de su título: un slice-of-life de los habitantes de Tempest.

Obviamente centrado en Rimuru y compañía, lo que de verdad tenemos aquí es un día a día de cómo se gestionan todas las situaciones más rutinarias a ocurrir en la nación de los monstruos.

Número de episodios: 12.

Por dónde ver: Está disponible en Crunchyroll.

¿Hay más anime?: Por el momento, de The Slime Diaries no ha llegado a hacerse más contenido anime. Pero quién sabe...

Tensei Shitara Slime Datta Ken - Parte 2 de la Temporada 2

Esta segunda parte de la temporada 2 ve sobre todo la resolución del conflicto con Clayman. Habiendo Tempest afianzado su posición como nueva nación, y con Rimuru aumentando su poder sin parar, obviamente los ojos de todo el mundo se ponen sobre ese limo que nadie entiende aún de dónde ha salido.

El resultado final es el de uno de los conflictos más relevantes que han tenido lugar hasta la fecha en el anime, y cuyas verdaderas consecuencias están aún por ver.

Número de episodios: 12.

Por dónde ver: Mediante la plataforma de Crunchyroll.

¿Hay más anime?: Por el momento no se ha anunciado una tercera temporada de Tensei Shitara Slime Datta Ken, pero con todo el material que queda por explorar de la novela ligera, está claro que aún tenemos mucho por delante.

Tensei Shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen

"Tensei Shitara Slime Datta Ken Movie: Guren no Kizuna-hen" es la primera película hecha y derecha de Rimuru y compañía... y no canon. En efecto, si no veis este largometraje no perderéis nada esencial de historia por el camino, pero sí que no veras a otro superviviente más de los ogros que acompañan a Rimuru desde la primera temporada del anime.

Asimismo, Crunchyroll ya confirmó que se encargaría de coordinar su estreno en los cines de España, por lo que puede ser una ocasión para simplemente pasarlo bien hasta que llegue más anime episódico.

Número de episodios: Una película de 2 horas y 9 minutos de duración.

Por dónde ver: Llegará a cines, pero probablemente Crunchyroll la incorpore más tarde a su catálogo.

¿Hay más anime?: Es posible que Guren no Kizuna-hen sea solo la primera de múltiples películas de Tensei Shitara Slime Datta Ken.

