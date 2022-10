¿En qué orden ver Ghost in the Shell? Anime, OVAs y películas

Ghost in the Shell se ha vuelto una de las franquicias de anime más reconocidas, por lo que te contamos cómo verla correctamente. Lo primero que necesitas saber es que existen 'cuatro bloques' mediante los que poder disfrutar de "Ghost in the Shell".

Ghost in the Shell

Empezamos por el clásico más clásico de todos, el que lo comenzó absolutamente todo. Este largometraje dirigido por Mamoru Oshii lanzó al estrellato no sólo a la franquicia, sino también al director.

Desde el primer instante "Ghost in the Shell" pasó a considerarse una obra de culto que ha permanecido para siempre como referencia absoluta de la ciencia ficción, ya sea puramente japonesa o global. Lo cierto es que seguramente no existe una mejor forma de disfrutar por primera vez de la franquicia.

Número de episodios: Una película de 1 hora y 22 minutos de duración.

Por dónde ver: En teoría la película está editada por Selecta Visión, pero en su web no aparece para compra.

¿Hay expectativas de más anime?: Pues sí, esencialmente porque la película contó con su propia secuela.

Ghost in the Shell 2: Innocence

Como es de fácil interpretación, esta película representa una secuela del largometraje original de "Ghost in the Shell".

Seguramente de lo más llamativo que uno vaya a encontrarse es que los hechos transcurren mayormente sin la presencia de Motoko Kusanagi, la icónica protagonista cuya figura es casi venerada por los amantes de la ciencia ficción.

Básicamente, estas dos primeras películas sirvieron para hacer que absolutamente todo el mundo supiera qué era "Ghost in the Shell".

Número de episodios: Una película de 1 hora y 39 minutos.

Por dónde ver: En este caso sí que resulta posible encontrar la película en la tienda online de Selecta Visión.

¿Hay expectativas de más anime?: De esta línea en particular no. Si bien Ghost in the Shell no ha parado ni para de expandirse, la primera rama de películas de la IP puso punto y final a su relato en este punto.

Ghost In The Shell: Stand Alone Complex

Cuando era de asumir que "Ghost in the Shell" jamás lograría dar con un trabajo más icónico que el de su película original, de nuevo por el antes y el después que supuso en la ciencia ficción y en ese trato de lo humano y la máquina, llegó 'Stand Alone Complex'.

En efecto, llegaba la hora de que Motoko Kusanagi diera el salto al formato televisivo y lo hacía mediante una primera temporada que, simplemente, fue estelar. Obviamente, esto NO es una secuela de las dos primeras películas, sino una forma de volver a empezar la franquicia.

Número de episodios: 26.

Por dónde ver: En España el anime no está licenciado de manera legal.

¿Hay expectativas de más anime?: Pues sí, esta no fue la única temporada de este primer anime episódico de la franquicia.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG

Como bien puede intuir uno por el título de este anime, en efecto nos encontramos con la secuela directa de 'Stand Alone Complex', o lo que viene a ser lo mismo, una segunda temporada. Lo cierto es que de este punto en adelante se consolidó bastante el hecho de que cada línea de "Ghost in the Shell" contará con más de una película o temporada de contenido. Eso sí, a diferencia de con la primera línea de películas, en esta secuela Motoko Kusanagi sigue siendo un personaje central de la narrativa.

Número de episodios: 26.

Por dónde ver: Al igual que la primera temporada, esta secuela no está disponible legalmente en España.

¿Hay expectativas de más anime?: Pues sí, y es que esta línea de contenido de Ghost in the Shell contó con una pequeña guinda final.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society

Este episodio especial o película, como uno quiera considerarlo, supone el punto y final de la marca 'Stand Alone Complex' relativa a los animes de "Ghost in the Shell". De la misma forma que ocurrió con la película 'Innocence' originalmente, el contenido de "Ghost in the Shell" posterior a 'Stand Alone Complex - Solid State Society' pertenece ya a lo que representa un nuevo comienzo o interpretación de la franquicia. Eso sí, a decir verdad, seguramente 'Stand Alone Complex' es, en su conjunto, la mejor forma de experimentar hasta la fecha lo que es "Ghost in the Shell".

Número de episodios: Una película/especial de 1 hora y 48 minutos de duración.

Por dónde ver: En efecto, la línea Stand Alone Complex está completamente fuera de la legalidad en España.

¿Hay expectativas de más anime?: De esta línea en particular no. Stand Alone Complex concluyó con Solid State Society.

Ghost in the Shell - Arise Border 1 la Película: Ghost Pain

Y dejamos atrás la marca 'Stand Alone Complex' para adentrarnos en un concepto completamente nuevo de "Ghost in the Shell", distinguido por el motivo 'Arise'.

Básicamente, después de lo que fue una historia narrada mayormente como anime episódico (con la excepción de Solid State Society), la marca 'Arise' se encargó de devolver a Motoko Kusanagi y compañía a lo que fueron los comienzos de la franquicia: las películas. Así que sí, de este punto en adelante nos metemos en un nuevo comienzo de la franquicia que gira en torno a múltiples largometrajes.

Número de episodios: Una película de 58 minutos de duración.

Por dónde ver: Selecta Visión tiene en su posesión una edición única de esta película, aunque la verdad, por el precio casi que mejor comprar el pack en el que se incluyen todas las películas de la línea Arise.

¿Hay expectativas de más anime?: Sí, Arise fue una marca bastante extendida con múltiples películas.

Arise Ghost In The Shell Border 2 Película: Ghost Whispers

Si algo es llamativo sobre la línea de películas 'Arise' es que, a diferencia de los primeros largometrajes de "Ghost in the Shell", lo cierto es que estos son bastante más breves. Sí, esencialmente esta es la segunda película dentro del compendio 'Arise'.

Número de episodios: Una película de 56 minutos de duración.

Por dónde ver: En efecto, me remito de nuevo al pack de varias películas de Selecta Visión, entre otras cosas porque solo la primera se vende por separado.

¿Hay expectativas de más anime?: Sí, solo estamos empezando.

Arise Ghost In The Shell Border 3 Película: Ghost Tears

Esta es la tercera película de "Ghost in the Shell" dentro de la línea Arise. Sin mucho más que comentar en este punto.

Número de episodios: Una película de 58 minutos de duración.

Por dónde ver: Sí, el multipack de Selecta Visión sigue siendo vuestra mejor alternativa.

¿Hay expectativas de más anime?: Sí, seguro que lo siguiente los sorprenderá.

Arise Ghost In The Shell Border 4 Película: Ghost Stands Alone

La cuarta película en la línea 'Arise' y... la última. En efecto, esta es con diferencia la colección de películas más larga que ha visto el relato de ciencia ficción de Motoko Kusanagi hasta la fecha, aunque puede que le sorprenda a más de uno el hecho de que no sea la conclusión de este conjunto como tal. Sí, todavía nos quedan un par de contenidos para acabar de redondearlo.

Número de episodios: Una película de 59 minutos de duración.

Por dónde ver: Ya sabes a qué los estoy enlazando.

¿Hay expectativas de más anime?: Pues sí, y ciertamente interesante.

Ghost in the Shell: Arise - Alternative Architecture

¿Qué es esto si la línea de películas 'Arise' concluye con 'Ghost Stands Alone'? Pues básicamente una adaptación de todos los largometrajes pero en formato de anime episódico, incluyendo además un nuevo arco narrativo. Este anime no es solo importante por introducir un nuevo arco, sino porque también da pie al que será el contenido final de 'Arise'. Dentro de todos los contenidos compilatorios de "Ghost in the Shell" (que los hay y varios), este es seguramente el más importante de todos.

Número de episodios: 10.

Por dónde ver: No hay forma de verlo legalmente en España.

¿Hay expectativas de más anime?: Sí, un contenido final que cierra Arise definitivamente.

Ghost in the Shell: La Nueva Película (The Rising)

Y después de reconvertir todo el contenido de 'Arise' en un anime episódico, se decidió que la mejor forma de acabar la línea era mediante una película completamente nueva. Eso sí, a diferencia de todos los largometrajes previos de este compendio, lo cierto es que 'The Rising' sí que contó con una duración mucho más afín a la de las películas originales. Un buen punto y final para este nuevo enfoque.

Número de episodios: Una película de 1 hora y 40 minutos de duración.

Por dónde ver: Desafortunadamente no está en España.

¿Hay expectativas de más anime?: De esta línea no. Si bien Ghost in the Shell como tal sí tiene más anime, Arise concluye en este punto.

Ghost in the Shell: SAC_2045

Y llegamos a la expresión más moderna, reciente y... polémica de todo "Ghost in the Shell". Sí, 'SAC_2045' es otro nuevo comienzo de esta franquicia de ciencia ficción que, en esta ocasión, es con diferencia el que menos aceptación ha llegado a recibir del público original. En esencia hay un motivo bien claro: el uso de un CGI que convence muy poco, sobre todo echando una mirada al pasado y viendo cómo "Ghost in the Shell" era referencia no solo por su exploración de un concepto fascinante de la ciencia ficción, sino por contar también con una estética élite.

Número de episodios: 12.

Por dónde ver: El anime está disponible a través de Netflix.

¿Hay expectativas de más anime?: Sí, este anime cuenta con una segunda temporada de contenido.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Season 2

Como bien revela sin ningún misterio su título, este contenido representa la segunda temporada de SAC_2045. De nuevo, sin pena ni gloria, aunque si tuviera que decantar la balanza más de un lado que de otro, definitivamente lo haría del de la pena.

Número de episodios: 12.

Por dónde ver: Netflix.

¿Hay expectativas de más anime?: Ghost in the Shell siempre vuelve, creo que eso está más de que demostrado. Aunque pueda pasar tiempo sin nada anunciado, está claro que acabará ocurriendo.

Y hasta aquí el contenido clave dividido en 4 grandes bloques para disfrutar de todo cuanto ha sido relevante para la franquicia en las últimas décadas. Si bien hay películas recopilatorias y contenidos muy random, he preferido dejar esos a un lado ante la realidad de que el tronco de por sí de "Ghost in the Shell" es más que suficiente para tener a uno con horas y horas de visualización. Y lo dicho, esto es todo por ahora, pero seguro que llegará más.

