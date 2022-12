¿En dónde ver la película de Demon Slayer?

El anime de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba se volvió uno de los animes preferidos para toda la comunidad desde que se estrenó en el año 2019.

Por ese motivo, fue que todos se emocionaron cuando se iba a lanzar la película basada en el anime, que a su vez está inspirada en el manga de Koyoharu Gotōge.

Se trata de la película titulada Demon Slayer: Mugen Train o Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen que se estrenó en el 2020 y fue todo un éxito en los cines de Japón. Si aún no la has visto, te contamos que puedes verla de forma legal desde la plataforma de Amazon Prime Video y en Funimation.

¿Cuántas películas de Demon Slayer hay?

Hasta el momento, solo se ha estrenado la película Demon Slayer: Mugen Train que abarca el arco del manga del mismo nombre: “Mugen Train”.

Según el orden cronológico, debes ver la película después de la primera temporada de Demon Slayer (2019) y después comenzar la segunda temporada que se lanzó en el 2021.

El anime lo puedes ver en Netflix y Amazon Prime Video, pero estas dos plataformas solo tienen la primera temporada. Para ver todo el anime completo puedes hacerlo desde Crunchyroll.

Aprovechamos para contarte en La Verdad Noticias que ya está confirmada la fecha de estreno de la próxima temporada de Demon Slayer.

¿Cuál es el anime más visto de todo el mundo?

Naruto es uno de los anime más vistos.

A pesar de la popularidad del anime de Demon Slayer, aún rivaliza con otros animes para que sea el más visto. Todo parece indicar que el que más ha generado rating es Naruto, seguidos por Dragon Ball y One Piece.

