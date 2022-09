Embarazo adolescente en Kaguya Sama molestó a los fanáticos en Japón

¡Advertencia! El artículo de La Verdad Noticias “Embarazo adolescente en Kaguya Sama molestó a los fanáticos en Japón” incluye spoilers de los capítulos más nuevos del manga Kaguya-sama: Love is War escrito e ilustrado por Aka Akasaka.

Según informó Kudasai, un reciente capítulo del manga Kaguya-sama se volvió tendencia entre los fanáticos japoneses por la trama del Arco de Maki Shijou. Recordemos que Maki es prima de Kaguya y la persona que está enamorada del novio de su mejor amiga, Nagisa Kashiwagi.

Anteriormente, Nagisa había decidido terminar con su novio para dejar que Maki iniciara una relación con este. Maki estaba enojada por esta situación, luego le recriminó esta decisión y le exigió que se disculpara con el novio e incluso que volviera con él.

Embarazo adolescente en Kaguya Sama

Imagen: Kaguya-Sama Manga

Nagisa Kashiwagi descubre que está embarazada

Parece que la presión de la discusión hizo que Nagisa sintiera náuseas. Ella luego acudió al médico y confirmó un diagnóstico: tiene 3 meses de embarazo. El embarazo adolescente es un suceso muy común en América Latina, pero no es algo muy sonado en Japón. ¿Quizás por esto el suceso del manga trajo varios comentarios por parte de los japoneses?

Japoneses opinan sobre el embarazo de Nagisa Kashiwagi

Nagisa Kashiwagi en el anime Kaguya Sama

“Dejando de lado el hecho de que el embarazo estudiantil es escalofriante. ¿Por qué Akasaka-sensei está arruinando a los personajes uno tras otro? ¿Está ebrio?”, opinó un fanático.

Otro internauta comentó: “Sobre el capítulo más reciente de Kaguya-sama: Love is War, pensar en celebrar el embarazo no deseado de una chica adolescente en una cosa, pero, ¿usarlo como recurso cómico o remate de un chiste? ¿Acaso el autor es un idiota? ¿No sabe que esa es una situación que no da nada de risa?”.

“Acabo de leer el capítulo más reciente de Kaguya-sama: Love is War, y me siento frustrado. Estoy muy enojado, tanto que no puedo dormir. ¿Embarazo estudiantil como “final feliz” de un arco? Es una asquerosa forma de pensar”, comentó otro fanático.

La mayoría de los comentarios por japoneses mencionaba que el capítulo de esta semana del manga Kaguya Sama: Love is War, intentó hacer parecer gracioso el tema del embarazo estudiantil. Asimismo, la reacción de los demás personajes les pareció terrible.

“¿Esto es enserio? ¿Un embarazo de tres meses sin detectarlo? Estoy sorprendido y sin palabras, no me imagino que a alguien le parezca gracioso”.

“La perdición del chico está cada vez más grande, pero la historia de Kaguya-sama: Love is War está ahora tan dispersa que no tengo ni idea de lo que está pasando con la línea temporal. Primero hablan sobre el embarazo estudiantil y luego hacen bromas sobre el tema, que molesto”, opinó un fanático.

“Incluso siendo un estudiante de instituto, fue tan idiota como para embarazar a su novia. No me explicó como es que Akasaka-sensei piensa que ese es un ‘buen y feliz final’ para el arco de ambos. Kashiwagi-san nunca me cayó bien, por lo que no me importa mucho que haya quedado embarazada en preparatoria”,agregó otro internauta japonés.

Finalmente, otro comentario mencionó que el capítulo de Kaguya-sama: Love is War lo ha dejado, por decirlo en pocas palabras, profundamente desilusionado y agregó:

“Jamás hagas parecer gracioso el tema del embarazo de menores, especialmente siendo alguien tan influyente”.

Por otra parte, recuerda que puedes ver el anime desde Crunchyroll. Actualmente se espera el lanzamiento de una película para contar el final de Kaguya Sama: Love is War. ¿Qué piensas del embarazo de Nagisa en el manga?

