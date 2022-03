Embajador japonés le regala un Pokémon al nuevo presidente de Chile

Embajador de Japón le regala un Pokémon al nuevo presidente de Chile

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric Font, será el líder del país y realizará las gestiones diplomáticas al reunirse con numerosos embajadores de países de todo el mundo. Si bien la mayoría de los embajadores ofrecen felicitaciones y obsequios a un presidente entrante, parece que el embajador chileno en Japón, Kiyoshi Odawara, le ha ofrecido a Font un Pokémon.

Este fue Squirtle, uno de los primeros Pocket Monsters que se introdujo en los primeros días de Pokémon a través de la entrada de Nintendo Gameboy conocida como Pokémon Red y Pokémon Blue que ayudaron a dar inicio a la amada franquicia.

El presidente electo de Chile, Boric Font, compartió el momento clave en el que el embajador de Japón le entregó al futuro presidente una versión de peluche de Squirtle, uno de los primeros tres Pokémon iniciales que ayudaron a lanzar la franquicia en el mundo de los videojuegos a través de los videojuegos Gameboy:

2022 ha sido un gran año para Pokémon hasta ahora, no solo con la continuación de Ash y Goh en su viaje para convertirse en los mejores entrenadores de Pokémon del mundo a través de Pokémon Journeys, sino con la franquicia de videojuegos que anunció recientemente que se establecieron dos nuevas entradas para llegar a Nintendo Switch en Pokémon Violeta y Pokémon Escarlata.

Al presentar una nueva generación de Pocket Monsters, los próximos juegos aparentemente tomarán una página de la entrada reciente en la franquicia de juegos, Pokemon Legends: Arceus , que utilizó un nuevo modo de juego que sacudió el estilo anterior que se había utilizado a lo largo de las décadas a través de Los numerosos juegos de Pokémon de Nintendo.

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, creció viendo Pokémon

Uno de los primeros Pokémon que Ash Ketchum atrapó en su viaje, después de que Pikachu se uniera a su viaje en los primeros días del anime, fue un Squirtle que formaba parte del "Escuadrón Squirtle" .

Con estos Pokémon de tipo agua originalmente abandonados por sus entrenadores, formaron un grupo de otros Squirtles que usaban gafas mientras causaban estragos en los lugares cercanos. The Squad logró regresar recientemente en Pokémon Sun And Moon, aunque Ketchum no tiene su Squirtle original en su lista actual de Pokémon activos.

¿Qué opinas de este hilarante momento en el mundo real de la política? Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Pokémon: Viajes Maestros en Netflix Latinoamérica.

