Embajador de Japón presenta el opening de Demon Slayer en Anime NYC

Demon Slayer se ha convertido en una de las franquicias de Shonen más grandes del mundo hoy en día, con su primer largometraje convirtiéndose en la película de anime más rentable de la historia a través de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train.

Recientemente, parece que el embajador de Japón es un gran fan de la serie de anime que ha lanzado una actuación especial. Con el tema principal Gurenge rompiendo récords gracias a la actuación de LiSA, no es de extrañar ver que la apertura de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba sigue apareciendo en algunos lugares inesperados, incluso mucho después de que se emitieran los episodios iniciales.

El actual embajador japonés, Kanji Yamanouchi, hizo una aparición en Anime NYC, dejando una cita junto con un video que muestra lo gran fanático dque es de Tanjiro. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que LiSA de Demon Slayer estrena el video musical ‘Shirogane’ para Mugen Train.

Homenaje de Kanji Yamanouchi para Kimetsu no Yaiba

El canal de Youtube CGJNY Channel compartió el mensaje del embajador Kanji Yamanouchi, junto con su increíble interpretación de “Gurenge” que lo muestra tanto en la guitarra como en el piano. Kanji recreó el tema principal de la primera temporada, que sigue siendo uno de los openings más populares de los últimos años.

"Nuestro Consulado cree que Anime NYC es tremendamente importante para el panorama cultural de la ciudad de Nueva York. Esta forma de 'Rock'N'Roll Diplomacy' es un tributo a los muchos fanáticos y creadores de anime, manga y cosplay que han hecho de la cultura pop japonés un puente importante entre Japón y EE. UU", se lee en el video.

Esta no es la única actuación musical que sale de Anime NYC, ya que también se llevará a cabo un concierto en vivo de My Hero Academia, aunque no estamos seguros de si ese concierto también llegará en línea.

¿Cuándo regresa Demon Slayer?

(Foto: Ufotable) Kimetsu no Yaiba Temporada 2

El anime de Kimetsu no Yaiba regresó el 10 de octubre de 2021. Actualmente, la historia del Tren Mugen se vuelve a contar, y el próximo mes comenzará un nuevo arco en el Arco del Distrito de Entretenimiento, que presentará a Tanjiro y compañía algunos nuevos desafíos; además de lidiar con las consecuencias de la primera película de la serie.

El manga de Demon Slayer creado por Koyoharu Gotouge ya ha llegado a su fin, envolviendo la historia de Tanjiro y los asesinos de demonios, dejando a los fanáticos preguntándose cuántas temporadas y / o películas más generará la serie.

