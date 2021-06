Eligen a Katuski Bakugo de My Hero Academia como el personaje más popular

My Hero Academia tiene cientos de personajes a su nombre ahora, pero algunos de ellos son más grandes que otros. Cuando miras la serie de anime desde lejos, héroes como Midoriya Izuku y All Might son claros favoritos entre los fanáticos.

Una gran cantidad de encuestas de popularidad a lo largo de los años han demostrado que este hecho es cierto, y ahora esas encuestas se han combinado para descubrir a los héroes más queridos de todo el manga creado por Kohei Horikoshi.

Todo se unió por cortesía del usuario de Twitter sandypsyche después de que decidieron ver a dónde iban los datos. El fan tomó las seis encuestas de popularidad oficiales de Boku no Hero Academia antes de hacer los cálculos y Katsuki Bakugo salió en el puesto número uno.

10 personajes más populares de My Hero Academia

Ranking de popularidad en My Hero Academia

Great Explosion Murder God Dynamite, mejor conocido como Bakugo, quedó en primer lugar con más de 65,000 votos. Shoto Todoroki ocupó el segundo lugar con más de 41,000 votos antes de que el tercer lugar colocara a Deku con 36,525 votos. La lista de los 10 más populares es la siguiente:

Katsuki Bakugo - 65,000 votos Shoto Todoroki - 41,000 votos Midoriya Izuku - 36,525 votos Eijiro Kirishima - 11,793 votos Tenya Ida - 10,860 votos Shota Aizawa - 8,765 votos Hawks - 6,687 votos All Might - 6,363 votos Momo Yaoyorozu - 5,784 votos Ochaco Uraraka - 5,543 votos

La lista de personajes de anime más populares en MHA mencionó a 80 ganadores. La encuesta destacó a varios estudiantes de la Clase 1-A en los primeros 20 lugares. Pero como puedes adivinar, hay algunas sorpresas allí y en la lista en general.

Yo Shindo logró hacerse con el puesto 17 por delante de Asui y Shinso. También vale la pena señalar que ningún villano llegó a la lista principal, ya que Toga es la primera en el puesto 22. A ella se une Dabi, que ocupó el puesto 25 en este combo, y Shigaraki ni siquiera está registrado a pesar de que Overhaul y Twice sí lo están.

Claramente, los fanáticos tienen sus favoritos cuando se trata del manga My Hero Academia. Se contabilizaron más de 265,000 votos para encontrar este ranking, por lo que Katuski Bakugo estaría feliz de aceptar su victoria aquí.

¿Qué significa Boku no Hero?

Boku no Hero Academia tiene 5 temporadas de anime hasta ahora

My Hero Academia o Boku no Hero Academia en inglés, nos muestra a "Boku" con el significado de "yo" y generalmente lo usa un niño, seguido de "no" que significa "mi" y finalmente “Academia” cuyo sinónimo es “escuela”. Puedes ver el anime shonen en Crunchyroll y Funimation.

