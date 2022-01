Elec de Dragon Ball Super parece un villano más despiadado que los clásicos

El líder de los villanos Heeter Force, Elec en Dragon Ball Super está demostrando ser más retorcido que el Dr. Gero de Dragon Ball Z , más conocido como Androide 20. Eso se debe a quién maneja Elec en realidad.

A diferencia del Dr. Gero, todos los miembros de Heeter Force son parte de la misma familia. Como líder, el papel de Elec es obviamente servir como el cerebro detrás de cada iniciativa de Heeter Force, ya que prefiere el poder de la inteligencia sobre la fuerza militar.

Cualquier cosa que requiera violencia, Elec se lo deja a sus hermanos, especialmente al músculo principal Gas. De hecho, Elec recientemente le deseó al eterno dragón Toronbo que Gas, no él mismo, se convirtiera en el guerrero más fuerte del universo para vencer a su antiguo aliado Granola.

Elec simplemente llevó su posición a otro nivel retorcido en el manga Dragon Ball Super Capítulo 80, al quitarse un tocado que evitaba que Gas se volviera loco con la intención de convertirlo verdaderamente en el luchador más poderoso de su universo.

Similitudes de los villanos Dr. Gero y Elec

¿Por qué el Dr. Gero y Elec de Dragon Ball Super se parecen?

El Dr. Gero de Dragon Ball antes de convertirse en el Androide 20 en DBZ se parece especialmente a Elec, ya que el doctor loco dependía por completo del Ejército de la Cinta Roja para llevar a cabo sus actos cobardes mientras trabajaba en las sombras.

En Dragon Ball Z, el Dr. Gero continúa por el mismo camino, excepto que construye sus propios androides. Aunque el Dr. Gero lucha como Androide 20, es importante señalar cómo persigue el combate de esta forma y la razón por la que eligió convertirse en androide en primer lugar, especialmente uno que es capaz de un gran poder destructivo.

Solo construyó un cuerpo de androide para su cerebro para poder alcanzar la vida eterna, entonces, ¿por qué no hacer un caparazón capaz de luchar también? Como Android 20, el Dr. Gero se ensucia las manos, pero depende en gran medida de sus creaciones e incluso les permite luchar contra enemigos más poderosos en lugar de él.

Por ejemplo, deja que Android 19 se enfrente a Goku y luego a Vegeta mientras se ocupa de los otros guerreros Z poco impresionantes. Después de que Vegeta destruye a Android 19, 20 no desea probarse a sí mismo contra su adversario Saiyan.

Foto: Shuiesha / Dragon Ball Super

Solo absorbe la energía de los otros guerreros Z para derrotar a Vegeta porque no confía en sus otras creaciones. Pero una vez que se da cuenta de que no puede ganar, se arriesga a despertar a los androides 16 y 17 en lugar de intentar luchar contra sí mismo.

Eso es porque él no es un guerrero. Puede que disfrute del derramamiento de sangre, pero su ego y personalidad no se basan en su habilidad como luchador. También dice que el Dr. Gero creó sus otros androides.primero antes de construir uno para albergar su cerebro. Entonces, ¿por qué Elec es más retorcido que el Dr. Gero?

Ambos son genios que usan a otros para que actúen por ellos. También tienen estrechos vínculos con sus guerreros. La diferencia es que Elec envía su propia carne y sangre a la batalla cuando el Dr. Gero sacrifica sus propias creaciones.

Además, el Dr. Gero claramente no tiene ningún vínculo emocional con sus androides, ya que se refiere al Androide 16 como un fracaso e incluso amenaza rotundamente a los Androides 17 y 18. Elec de Dragon Ball Super es mucho más inquietante, ya que usa a su familia como meros peones.

Dicho esto, no está claro si realmente se preocupa por ellos, y sacrificar sus vidas sin importar sus sentimientos sería bastante oscuro. Es posible que Elec se preocupe por su bienestar, ya que es posible que no se haya arriesgado a que Gas perdiera el control cuando se quitó el tocado. Anteriormente, informamos que Gas de Dragon Ball Super no sería el mejor ninja en Naruto.

¿Quién es Elec de Dragon Ball Super?

El es el líder de la banda criminal The Heeters. El manga nunca mostró la interacción de Elec con el eterno dragón Toronbo cuando deseaba que Gas se convirtiera en el guerrero más fuerte. Y dado que Toronbo divulgó más información sobre los deseos y sus consecuencias a Granola, es posible que hiciera lo mismo con Elec sobre lo que Gas era capaz de hacer.

Independientemente, Elec de Dragon Ball Super es aún más retorcido que el Dr. Gero, incluso si no se preocupa por su familia. Finalmente, te recordamos que puedes leer el manga de Dragon Ball Super en MANAG Plus.

