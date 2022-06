El tercer OAD de Mahou Tsukai no Yome lanza tráiler y fecha de estreno

El equipo de producción de la serie de OAD Mahou Tsukai no Yome: The Ancient Magus' Bride -The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm ha lanzado un nuevo tráiler que muestra su tercera y última parte. El tercer OAD se estrenará en Japón el 10 de septiembre de 2022, incluido con una edición especial del volumen 18 del manga original de Kore Yamazaki.

La continuación de 3 episodios de la serie de anime The Ancient Magus' Bride, aclamada por la crítica, lanzó su primera y segunda parte el 10 de septiembre de 2021 y el 10 de marzo de 2022, respectivamente. La producción de la serie OAD se confirmó por primera vez en marzo de 2021.

La Verdad Noticias te comparte que el personal de producción incluye a Kazuaki Terasawa (Overlord) como director, Hirotaka Katou (director de animación en jefe de Great Pretender) como diseñador de personajes, Kouhei Tokuoka (Bungo Stray Dogs, SK8 the Infinity) como director de animación en jefe y Junichi Matsumoto (Plunderer) regresa como músico. compositor.

Otros miembros del personal incluyen a Seiki Tamura (The Idaten Deities Know Only Peace, co-diseñador artístico de The Ancient Magus' Bride) como director de arte, Mayo Suzuki (The Ancient Magus' Bride) como director de fotografía y Yuuko Kobari (The Ancient Magus' Bride) como diseñadora de color. Studio Kafka está a cargo de la producción de animación.

The Ancient Magus' Bride: The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm se desarrolla después de los eventos de la serie de anime de televisión de 2017, con Cartaphilus durmiendo y Chise recibiendo una invitación a una academia de magia.

Promocional de Mahou Tsukai no Yome OAD Parte 3

Crunchyroll está transmitiendo la serie OAD en español para Latinoamérica y territorios asiáticos seleccionados. Describen el anime como tal: “Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias”.

“Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada”.

El anime Mahou Tsukai no Yome estrena OAD en Crunchyroll y una temporada con 24 episodios. Puedes ver la serie en japonés con subtítulos o con diferentes doblajes disponibles.

