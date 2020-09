El significado REAL de El viaje de Chihiro, la mejor película de animación

Hay una cita en Tumblr que dice "Las películas de Disney tocan el corazón, pero las películas de Studio Ghibli tocan el alma". Por sentimental que sea, también es astuto. Seguramente es parte de la razón por la que los fanáticos del anime de todo el mundo testificarán que El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki es la mejor película de animación de todos los tiempos.

En el 15 aniversario de su lanzamiento en Japón, Sen to Chihiro no Kamikakushi - traducido como "Sen and Chihiro's Spiriting Away" - permanece al margen de sus rivales por su mezcla de lo espiritual, lo realista, lo fantástico y lo humano. Para equilibrar todos esos reinos, Miyazaki fue el maestro y, desde su retiro, continuaremos considerando a Spirited Away como la película que fue la obra maestra de su vida.

En su forma más básica, la película sigue a una niña, Chihiro, en un viaje para liberar a sus padres. Ella tiene que navegar por el mundo espiritual en el que está atrapada trabajando en una casa de baños dirigida por un señor supremo llamado Yu-baaba.

Miyazaki dijo que había decidido hacerlo basándose en la hija de 10 años de su amigo, el productor asociado Seiji Okuda, que venía a quedarse con él todos los veranos. Con esto en mente, hizo la película para niñas de 10 años. Esta es exactamente la razón por la que resuena tan bien con personas de todas las edades y por qué Chihiro se siente tan real. ¿Con qué frecuencia puede decir que se ha hecho una película para chicas jóvenes, en lugar de para el dinero o el público general?.

Muchos críticos masculinos describieron a Chihiro como una niña "hosca" y "malcriada", y continúan describiéndola como tal. Ésta no es una crítica justa ni precisa. Cuando conocemos a Chihiro, la llevan lejos de su casa y de todo lo que sabe para vivir en una nueva ciudad. Todo lo que tiene que recordar de sus amigos es un ramo.

"La única vez que recibí un ramo y es un regalo de despedida. Qué deprimente", dice, solo para recordarle su mamá que su papá le compró uno para su cumpleaños.

Ella se encoge de hombros, comprensiblemente. Pocos niños de 10 años se comportarían tan bien dada la agitación. Cuando la familia sale del auto, fascinada por el camino que conduce al parque temático abandonado que pronto los atrapará, Chihiro se "queja" porque su intuición es correcta.

Ella sigue detrás de sus padres, preocupada por los pequeños brillos y la aparición de la comida sin vendedor, advirtiendo que no deberían estar allí. Estos críticos verán que ella pasa el resto de la película trabajando no solo por su ignorancia, sino también por el hecho de que ignoran la voz de una niña.

Lo que distingue a su historia es que Chihiro no está obligada a triunfar sobre un gran mal y pasar de ser una criatura "hosca" a una buena chica. Mucho mejor que eso, es una película sobre desarrollo honesto. Miyazaki la muestra obligándose lentamente a adaptarse a su entorno y estar abierta a las tareas que le esperan, abordándolas en silencio lo mejor que puede.

Tiene problemas para bajar los escalones hacia el hombre de la caldera, Kamaji, pero finalmente logra bajar. Kamaji sigue ignorándola, pero sabe que debe conseguir un trabajo en la casa de baños para sobrevivir en este nuevo mundo espiritual, así que no se detiene hasta que él la ayuda. Su pensamiento cuidadoso y determinación la recompensan rápidamente cuando se da cuenta de que un espíritu apestoso era en realidad un espíritu de río contaminado que necesitaba ser liberado de toda la basura que lo rodeaba.

El hecho de que la película se haya realizado sin guión solo se suma a esta evolución natural de Chihiro. "No tengo la historia terminada y lista cuando empezamos a trabajar en una película", dijo Miyazaki una vez a Midnight Eye. "No soy yo quien hace la película. La película se hace sola y no tengo más remedio que seguirla". En cambio, todo el equipo debe vivir la realidad del personaje paso a paso y puedes sentir esta intuición.