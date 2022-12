El sangriento y cómico anime Undead Unluck comparte su primer tráiler

Una adición importante al mundo del anime es Undead Unlock, un nuevo gran éxito que llegó a la escena de Shonen en 2020 y ahora les ha dado a los fanáticos un primer vistazo a esta franquicia que no se parece a nada más.

El Jump Festa de este año se ha centrado en las grandes noticias de algunos nombres dignos de mención en el universo de Shonen Jump, incluidos Dragon Ball Super, My Hero Academia, One Piece, Chainsaw Man y más.

Se confirmó que Undead Unlock recibiría un anime a principios de este año, con Fuuko Izumo y el peleador de muertos vivientes conocido como Andy, que serán interpretados por los actores de voz Moeka Kishimoto y Yuichi Nakamura.

La serie en sí cobrará vida gracias a David Production, y el estudio quizás sea mejor conocido por su trabajo en JoJo's Bizarre Adventure y Fire Force, por nombrar algunos.

La Verdad Noticias te comparte, que la serie apareció por primera vez en las páginas de Weekly Shonen Jump gracias al creador Yoshifumi Tozuka, que presenta una historia en la que un zombi encuentra a la pareja perfecta para poner fin a su existencia gracias en parte a los desafortunados poderes de una joven que plagan su vida.

Si no has tenido la oportunidad de ver el manga Undead Unlock, la descripción oficial de Viz Media dice así:

"Todo lo que Fuuko quiere es un romance apasionado como el de su manga shojo favorito. Desafortunadamente, su habilidad Unluck hace que eso sea imposible. Pero justo cuando Fuuko toca fondo, Andy la vuelve loca, ¡literalmente!

“Ahora se ha convertido en el sujeto de prueba involuntario de Andy, mientras trabaja para encontrar una manera de desencadenar un golpe de mala suerte lo suficientemente grande como para matarlo para siempre”.

“Sin embargo, cuando la pareja descubre que una organización secreta los está persiguiendo, pone en suspenso los planes de entierro de Andy".

Imagen: Undead Unlock / David Production

Te puede interesar: El anime Ayakashi Triangle programa su estreno para enero de 2023

Actualmente, el manga de Undead Unlock continúa en las páginas de Weekly Shonen Jump, por lo que hay mucho material para que el anime se traduzca en el futuro.

Los miembros del reparto recientemente anunciados de la animación japonesa son Natsuki Hanae como Shen y Kenji Nomura como Void. ¿Qué piensas del anime Undead Unlock? Por otra parte, ya conocemos los lanzamientos de Crunchyroll para la temporada de invierno 2023.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram