El remake de Trigun lanza tráiler y confirma su fecha de estreno

Se ha lanzado una nueva imagen clave y un segundo tráiler oficial de vista previa para la próxima serie de anime Trigun Stampede. Ambos confirmaron que el proyecto de anime se estrenará en enero de 2023, con Orange a cargo de la producción de animación.

El equipo de producción también reveló miembros adicionales del elenco de voces para nuevos personajes, que consisten en Sakura Andou como Meryl Stryfe, Kenji Matsuda como Roberto De Niro y Yoshimasa Hosoya como Nicholas D. Wolfwood.

Se unen a un elenco de voces encabezado por Yoshitsugu Matsuoka como Vash the Stampede, Junya Ikeda como Knives Millions, Tomoyo Kurosawa como Young Vash, Yumiri Hanamori como Young Knives y Maaya Sakamoto como Rem Saverem. La Verdad Noticias te recuerda que Trigun Stampede compartió más vistas previas en julio de 2022.

El personal clave de producción incluye a Kenji Muto como director y Kouji Tajima como diseñador conceptual y concepto de personajes. Al artista de manga original Yasuhirou Nightow se le atribuye la historia original.

Los miembros adicionales del personal incluyen a Tatsurou Inamoto (guionista de One-Punch Man Season 2), Shin Okashima (Skull-face Bookseller Honda-san) y Yoshihisa Ueda como guionistas de la serie.

Koudai Watanabe (director y diseñador de personajes de "STUDY ME"), Tetsurou Moronuki (Psycho Pass 3: First Inspector, director de animación de acción), Takahiko Abiru (Vinland Saga), Akiko Satou (Kimi no Matsu Basho e), Takeshi Ninomiya (Fate/Grand Order Final Singularity director de animación) y el ilustrador Yumihiko Amano como diseñadores de personajes.

Eiji Yamamori (diseñador de kaiju de Godzilla Singular Point) se encarga del diseño de criaturas, Eiji Inumoto (BEASTARS) se desempeña como director jefe de CG, Yuuji Kaneko (Ranking of Kings) trabaja como director de arte y Satoshi Hashimoto (Bubble) se encarga de los diseños de color. Takashi Aoki y Ryuuta Koshida son los directores de fotografía.

El anime Trigun anterior se emitió en 1998 con Satoshi Nishimura como director, Takahiro Yoshimatsu como diseñador de personajes y Madhouse como productora de animación. Los tres regresaron para la película Trigun: Badlands Rumble de 2010.

Visual de "Trigun Stampede" por estudio Orange.

El manga de Nightow se publicó en la revista Monthly Shonen Captain de Tokuma Shoten desde abril de 1995 hasta enero de 1997. Tokuma Shoten ha publicado tres volúmenes de tankoubon y Shounengahousha ha publicado dos volúmenes.

La serie fue seguida por el manga Trigun: Maximum que se serializó en la revista Young King Ours desde octubre de 1997 hasta marzo de 2007. Se lanzaron en total 14 volúmenes tankobuon de esa serie.

Trigun Stampede se transmitirá en todo el mundo en el servicio de streaming Crunchyroll mientras se transmite en Japón, excluyendo Asia. Las excepciones en los territorios asiáticos incluyen Filipinas, Singapur, India, Pakistán, Bután, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Kazajstán y Kirguistán.

