El nuevo anime de Mobile Suit Gundam llegará en 2022

El nuevo anime Gundam The Witch From Mercury llegará en 2022

Gundam ha tenido más series de anime, especiales y largometrajes de los que podríamos contar en este momento, y la franquicia se convirtió en el anime de robots más popular desde su debut en la década de 1970 gracias al creador Yoshiyuki Tomino.

Si bien ha habido muchas series animadas que usan el apodo de Gundam, parece que una nueva serie que le da una bofetada al título Mobile Suit Gundam llegará más adelante este año, con el anuncio de que la franquicia regresará. con su nombre completo en el Gundam de este mes de octubre: The Witch From Mercury.

Como se mencionó anteriormente, ha habido muchas series de anime dentro del período de siete años entre Gundam: Iron-Blooded Orphans que puedes ver en Netflix y esta nueva serie, como Gundam Build Divers y SD Gundam World Sangoku Soketsuden.

¿Cuándo sale el nuevo anime de Gundam?

El nuevo anime Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury llegará este octubre de 2022. La gran revelación de la próxima serie se realizó durante una presentación de la cadena de televisión japonesa, MBS, que aprovechó la oportunidad para sumergirse en el anime anterior que se emitió durante un horario específico.

Anteriormente, fuimos testigos del lanzamiento de varios OVA y películas, siendo el último la película Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, que devolvió a los espectadores al universo original que comenzó todo, que tuvo lugar años después de la batalla entre Amuro y Char; en representación de la Federación de la Tierra y el Principado de Zeon respetuosamente.

No hay muchos detalles en lo que respecta a la historia, ya que The Witch From Mercury no parece estar basada en un manga anterior o una serie de novelas ligeras. Actualmente hay un sitio web en inglés para la próxima serie que comparte el nuevo logotipo, pero tiene poca información aparte de su ventana de lanzamiento.

Con la franquicia trabajando actualmente en dos películas más para la trilogía Flash de Hathaway, parece que la franquicia de mech tiene un futuro brillante por delante cuando se trata de nuevos proyectos.

¿Cómo se llama el primer Gundam?

Foto: Sunrise

El primer anime de Gundam se llama Mobile Suit Gundam y fue estrenado el 7 de abril de 1979. La Verdad Noticias te recuerda que una nueva exhibición de Gundam The Origin comparte arte clásico y más detalles de su evento que finalizará en marzo de 2022.

