El nuevo anime The Marginal Service fija su estreno para 2023

El sitio oficial de Crunchyroll informó sobre The Marginal Service, un nuevo anime original que se acaba de anunciar para 2023. La revelación incluyó una imagen teaser y un tráiler, además del elenco principal y el personal.

El avance presenta los nombres de los personajes representados: Brian Nightraider, Zeno Stokes, Bolts Dexter, Robin Timbert, Lyra Candyheart, Cyrus N. Kuga, Theodore Tompson y Peck Desmont, pero no especifica qué miembro del reparto interpreta a quién.

Anteriormente, Crunchyroll dio a conocer los estrenos de anime para la temporada de otoño 2022. La Verdad Noticias te comparte que el anime The Marginal Service llegará el próximo año, pero todavía debe confirmar una fecha de lanzamiento exacta.

Visual del anime "The Marginal Service"

El elenco anunciado es el siguiente:

Koki Uchiyama (Ikuya en Free! - Iwatobi Swim Club)

Hiro Shimono (Dabi en My Hero Academia)

Tomokazu Sugita (Gintoki en Gintama)

Yuichi Nakamura (Gojo en JUJUTSU KAISEN)

Kaori Nazuka (Vipère in BIRDIE WING -Golf Girls' Story-)

Shinichiro Miki (Mustang en Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

Mamoru Miyano (Dazai en Bungo Stray Dogs)

Toshiyuki Morikawa (Ruthven en The Case Study of Vanitas)

Masayuki Sakoi (Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious) dirige el anime original en Studio 3Hz, con composición de serie de Kenta Ihara (Uncle from Another World) y diseños de personajes de Yoshio Kozakai (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online).

Los detalles exactos de la historia de The Marginal Service aún no se han revelado, ¡así que mantén los ojos bien abiertos para obtener más "información"!

