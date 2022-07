El nuevo anime Bleach adaptará uno de sus mejores arcos secundarios

Bleach finalmente está en el horizonte, y los fanáticos se están preparando para el regreso de la serie. Si no lo sabías, la exitosa serie regresará a la televisión este otoño con un nuevo anime, y cerrará el manga de Tite Kubo.

Después de todo, el programa original nunca logró adaptar el final de la historia de Kubo, y el equipo de anime ha confirmado que esta nueva serie adaptará uno de los mejores arcos secundarios del manga.

Entonces, será mejor que te prepares. La animación japonesa Bleach: Thousand-Year Blood War adaptará el Arco sobre Isshin y Masaki, por lo que los pañuelos serán imprescindibles para los fanáticos.

Director Tomohisa Taguchi & Producer Yoshihiro Tominaga share their excitement for #BleachTYBW in this exclusive interview! pic.twitter.com/dBTcRhI4d1 — VIZ (@VIZMedia) July 11, 2022

La actualización provino del director Tomohisa Taguchi y el productor Yoshihiro Tominaga, cortesía de Viz Media. Los ejecutivos fueron entrevistados antes de Anime Expo 2022, y el evento mostró un video especial con la pareja. Ahora, el clip completo se ha publicado en Twitter y confirma que Everything But the Rain se adaptará para la televisión.

Si no estás familiarizado con este nombre, lo sabrás si lees Bleach. Everything But the Rain se refiere al volumen 60 de la serie e incluye los capítulos 531 a 540. El arco lateral retrocede a una época anterior al nacimiento de Ichigo cuando Isshin y Masaki se conocen.

Este volumen documenta cómo la pareja se enamoró y todos los eventos que llevaron a Isshin a dejar la Sociedad de Almas antes del asesinato de Masaki. Entonces, como puedes ver, las cosas se pondrán tensas cuando este arco llegue a la televisión.

Te puede interesar: El creador de Bleach comparte nuevo arte de Ichigo con los colores de Ucrania

Visual del anime Bleach (Disponible en Crunchyroll)

Por ahora, los fanáticos pueden repasar el arco antes del lanzamiento del anime, ya que Bleach traerá su nueva serie en octubre. Puedes encontrar el manga completo a través de Viz Media, ya sea digitalmente o impreso.

Finalmente, si quieres disfrutar del anime original, la serie se transmite en Crunchyroll y Hulu en este momento. La Verdad Noticias te recuerda que el nuevo anime de Bleach llegará en otoño de 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!