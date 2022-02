El mejor anime anti-romance para ver este Día de San Valentín

El romance es un género popular dentro de la comunidad de anime, pero no es la taza de té elegida por todos. A veces, las series sobre el amor romántico y las parejas que se juntan no son lo mejor. Otros preferirían ver otra cosa, tal vez algo más saludable, más divertido o lo que sea que caiga en el espectro opuesto como el anime anti-romance.

Con el Día de San Valentín acercándose, seguramente hay un grupo demográfico significativo que se niega a ajustarse a las tradiciones de esta festividad. Entonces, ¿qué mejor manera de "celebrar" que viendo anime anti-romance?

Estos son algunos de las mejores series de anime anti-romance para ver en el Día de San Valentín de 2022. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Funimation Latinoamérica comparte lista de estrenos de SimulDub.

Mejores series de anime anti-romance para ver

Lecciones de vida: "Uramichi Oniisan"

Algunas personas estarán solas este San Valentín, y eso está completamente bien, entonces, ¿por qué no simplemente reírse de las dificultades de la vida y un poco de anime anti-romance? Life Lessons with Uramichi-Oniisan es una serie de comedia que navega a través de las dolorosas realidades de ser un adulto. Sigue a Uramichi, una ex gimnasta que trabaja para un programa infantil llamado Together with Maman.

Al igual que la mayoría de los adultos, desprecia su trabajo, pero debido a su naturaleza específica, tiene que mantener una disposición alegre. Sin embargo, su visión pesimista de la vida nunca deja de filtrarse por las grietas.

Como tal, Uramichi termina enseñando a los niños (y a los espectadores) sobre las duras experiencias de ser un adulto a través de la lente de la comedia. A pesar de su humor negro, el anime anti-romance de Uramichi-Oniisan en realidad tiene muchos mensajes edificantes.

Anime de música y amistad: "K-On!"

San Valentín no tiene por qué limitarse al amor romántico o anime anti-romance. Las amistades sólidas y sanas son igual de significativas, ¡que es exactamente lo que representa el clásico anime K-On! de Kyoto Animation tiene que ofrecer.

La historia se centra en cinco chicas de secundaria, Hirasawa Yui, Tainaka Ritsu, Akiyama Mio, Kotobuki Tsumugi y Nakano Azusa, y su club de música ligera. Terminan formando una banda llamada Ho-Kago (After School) Tea Time.

Mientras K-On! simplemente gira en torno a sus vidas como estudiantes, músicos y amigos, los distintos personajes y la narración en general emiten una atmósfera agradable. Además, la banda sonora presenta numerosos éxitos icónicos que vale la pena escuchar.

El divertido e intenso anime de voleibol: "Haikyuu!!"

Quizás haya algunos fanáticos del anime que en cambio quieran sentirse inspirados y motivados este San Valentín. Esta serie de voleibol contiene un conjunto diverso de personajes adorables, lo que dificulta ponerse del lado de un solo equipo.

El anime deportivo Haikyuu sigue a Hinata Shoyo, quien está decidido a ser un atacante increíble a pesar de su baja estatura, y Kageyama Tobio, un prodigio colocador. Después de su primer encuentro en un torneo de secundaria, se produce una rivalidad.

Hinata y Kageyama terminan asistiendo a la preparatoria Karasuno y se vuelven parte del mismo equipo de voleibol. Su rivalidad y competitividad resultan ventajosas para el equipo. Junto al resto del Club de Voleibol Karasuno, Haikyuu explora el viaje del equipo para llegar a la cima. ¿Quizás es el anime anti-romance que buscabas?

Estudiantes en una intensa comedia: "Sakamoto desu ga?"

El protagonista del anime de comedia Sakamoto desu ga? es la encarnación pura de la perfección. Casi todos lo aman; es conocido como el estudiante más genial de la escuela y es del tipo que tiene una multitud de chicas gritando adulándolo. Desafortunadamente, algunos estudiantes y un maestro piensan que está sobrevalorado.

Pero no importa cuánto intenten sabotearlo, las probabilidades siempre están a favor de Sakamoto. Incluso si se encuentra en una situación difícil o incómoda, Sakamoto de alguna manera se las arregla para darle la vuelta a todo.

Ya sea que esté limpiando el salón de clases, apagando un incendio o saliendo volando del edificio de la escuela durante un simulacro de evacuación, él siempre hace que se vea increíblemente impecable y perfecto. Sin duda un gran anime anti-romance que debes ver.

La mezcla perfecta de violencia y comedia: "Dorohedoro"

Para aquellos que tienen ganas de elegir algo violento y de anime anti-romance en San Valentín, ver Dorohedoro es el camino a seguir. La historia se desarrolla en un lugar llamado Hole, un área oscura y sin ley que sirve como campo de "entrenamiento" para hechiceros donde experimentan con humanos impotentes.

Esta sangrienta pero cómica serie de acción se centra en Caiman, un hombre con cabeza de reptil que ha olvidado su identidad y sus antecedentes. Para encontrar respuestas sobre su pasado y el hechicero que lo transformó, él y su amigo Nikaido atacan a los hechiceros que llegan al Hoyo.

Eventualmente, se cruzan con un sindicato llamado The En Family, y Caiman finalmente está más cerca de obtener algunas respuestas. Este anime anti-romance es una de las mejores series originales de Netflix.

¿Dónde se puede ver anime gratis?

Crunchyroll y Funimation son páginas para ver anime

Puedes ver anime gratis en Crunchyroll, ya sea con la prueba gratuita de suscripción o viendo las series de anime disponibles con publicidad. Otras opciones para ver anime legalmente son Funimation, Netflix, Amazon Prime Video, y Hulu. ¿Qué opinas de nuestra lista de anime anti-romance?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!