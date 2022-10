El manga para adultos Fuufu Koukan anuncia adaptación de anime

Suiseisha anunció el viernes que el manga para adultos titulado Fuufu Koukan: Otto Yori Sugoi Kongai Sex (Marriage Exchange: Amazing Extramarital Sex Compared to My Husband) de Peter Mitsuru recibirá una adaptación de anime.

La animación forma parte del proyecto AnimeFesta (anteriormente Anime Zone y ComicFesta Anime) que se transmitirá por televisión y también se transmitirá en línea. El anime se titulará "Fūfu Kōkan".

Acerca de Fuufu Koukan

Imagen: Fūfu Kōkan: Otto Yori Sugoi Kongai Sex

El manga se centra en dos parejas casadas que han sido amigas desde sus días como estudiantes. Las dos parejas van juntas a una fuente termal como una cita doble y, por accidente, se ven envueltas en un "intercambio matrimonial".

El volumen recopilatorio del manga se lanzará el 18 de noviembre. El bloque de programación de anime AnimeFesta debutó en abril de 2017 y ha cambiado de nombre varias veces.

La mayoría de las series de anime tienen dos versiones diferentes: una versión "transmitida" (la versión censurada transmitida por televisión) y una versión "premium" sin censura distribuida en línea. WWWave Corporation ejecuta el bloque de programación y la compañía lanza gran parte del anime en inglés en su sitio web Coolmic.

Kudasai agregó que el comunicado de prensa no dio detalles de producción ni una fecha de estreno programada. Tampoco se dio a conocer un elenco de voces para el anime “Marriage Exchange: Amazing Extramarital Sex Compared to My Husband”.

Te puede interesar: “Escenas eróticas” del anime Isekai Meikyuu de Harem wo rompen Internet

Noticias de anime

Recientemente, La Verdad Noticias informó que el anime erótico Showtime! Uta no Oujo-san Datte Shitai regresará con nuevos episodios en 2023. Te compartiremos más información del anime para adultos Fuufu Koukan: Otto Yori Sugoi Kongai Sex en el futuro.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram