El manga de One Piece entra en pausa este mes de diciembre

Los fans de One Piece parece que tendrán que esperar de nueva cuenta al mangaka Eiichiro Oda que informó que no publicará ningún capítulo más desde este mes de diciembre.

Pero no es por nada grave y tampoco será por tiempo indefinido. El verdadero motivo por el que no se publicará One Piece es por las vacaciones de diciembre y fin de año.

Te contamos que la Weekly Shonen Jump suele darle a su equipo para descansar en esos días, algo que también aplicará el mangaka. Por lo tanto, el capítulo 1069 será el último del año.

¿En qué fecha se estrenará el siguiente capítulo del manga de One Piece?

Manga de One Piece.

Por suerte, para todos los lectores del manga de One Piece, esta pausa solo será por dos semanas. De modo que comenzando enero es cuando publicarán el siguiente capítulo.

Así que el 1 de enero del 2023 es cuando podrán leer el capítulo del manga número 1070. De modo que será un gran inicio de año para los fans de estas aventuras de piratas que comenzaron a publicarse desde 1997 con un total de 103 tomos hasta el momento.

Recientemente, te contamos en La Verdad Noticias que el mismo Eiichiro Oda reveló por qué ha alargado tanto el manga de One Piece.

Te puede interesar: Eiichiro Oda confirma que planea terminar One Piece en tres años

¿Cuántos capítulos tiene One Piece 2022?

Por su parte, la serie animada de One Piece que comenzó a emitirse desde 1999 ya ha estrenado un total de, 1023 capítulos que están disponibles en Crunchyroll. Lleva un total de 20 temporadas, 13 episodios especiales, 3 OVAs y 15 películas estrenadas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: