El manga de My Hero Academia entra en pausa por este preocupante motivo

Desde la cuenta de Twitter oficial de My Hero Academia se informó a todos los lectores del manga que el mangaka se tomará una pequeña pausa, por lo que no se publicará el siguiente capítulo.

Este se debe publicar en la revista Weekly Shonen Jump, sin embargo, el manga de Kohei Horikoshi no estará en el próximo tomo. ¿Cuál es el motivo?

Todo parece indicar que Horikoshi ha tenido que posponer su trabajo debido a que ha presentado problemas de salud. De modo que no pudo completar de ilustrar el capítulo que debía estar listo para salir el 19 de diciembre.

¿Qué tiene el mangaka de My Hero Academia?

Mangaka de My Hero Academia.

Por el momento, Kohei Horikoshi no especificó qué tipo de enfermedad es la que tiene, solo comentó que debido a ello es que debía tomarse un descanso.

Te informaremos en La Verdad Noticias de cualquier actualización que se comparta. El próximo capítulo del manga del famoso My Hero Academia estaría disponible el 26 de diciembre.

El manga que comenzó a publicarse desde el 2014 ya va en su volumen 34. Mientras que la serie de anime está emitiendo su sexta temporada desde la plataforma de Crunchyroll.

Te puede interesar: Este poder del villano All For One de My Hero Academia sorprendió a todos

¿Dónde puedo leer gratis el manga de My Hero Academia gratis en español completo?

Manga Plus.

Te contamos que el mejor lugar online para leer el manga de My Hero Academia traducido al español es Manga Plus, quien tiene las licencias oficiales de los mangas, pues pertenece a la editorial Shueisha. Además, va a la par de las publicaciones oficiales de Japón.

Aprovechamos para contarte que Netflix acaba de anunciar que realizará un live-action de My Hero Academia, lo que ha preocupado a los fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: