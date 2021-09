El manga de Attack on Titan tendrá diferentes portadas de su volumen final

El lanzamiento en Occidente de Attack on Titan terminará este otoño cuando el volumen final de la épica y sombría historia de Hajime Isayama llegue a los estantes de las tiendas. El editor Kadokawa anunció que el volumen 34 final del manga llegará a los estantes de las tiendas el 19 de octubre y La Verdad Noticias te comparte los detalles.

Además del lanzamiento estándar que estará disponible en todos los minoristas, tres ediciones especiales del final de la serie se venderán exclusivamente en tres cadenas: Kinokuniya USA, Barnes & Noble y Books-A -Millón.

Books-A-Million recibirá una portada variante especial dibujada por el mismo creador, mientras que la edición de Barnes &Noble contará con un póster exclusivo de Mikasa Ackerman. Los clientes que recojan su copia en Barnes and Noble también podrán comprar por separado una bolsa de mano de edición limitada que también tiene la marca de la imagen de Mikasa.

Las tiendas de Kinokuniya USA recibirán una portada variante diferente y les darán a los clientes un "tablero de arte shikishi" gratis con una ilustración de los personajes de la serie cuando eran niños. Puedes ver las tres portadas a continuación:

Portadas del volumen 34 de Attack on Titan

Portada de Books-A-Million: Volumen 34 de Attack on Titan

Portada y extras de Barnes & Noble: Volumen 34 de Shingeki no Kyojin

Portada y extra de Kinokuniya USA: Shingeki no Kyojin Vol. 34

El capítulo final y divisivo de Shingeki no Kyojin se publicó a principios de este año, pero el entusiasmo por la serie sigue siendo alto, ya que Studio MAPPA continúa trabajando en la mitad final de la última temporada de la adaptación de anime, que actualmente está programada para comenzar a transmitirse en algún momento invierno de 2022.

Recientemente, Attack on Titan instala horribles botes de basura temáticos en Japón, siguiendo su anterior asociación con la organización ambiental Change For The Blue para agregar contenedores de reciclaje con forma de Titán a la ciudad natal de Isayama, la ciudad de Oita.

Los contenedores de reciclaje con temática de Titan son parte de una campaña para aumentar la conciencia sobre los programas de reciclaje de la ciudad. Isayama inicialmente lanzó Shingeki no Kyojin a la primera publicación de manga de Japón, Weekly Shonen Jump, pero fue rechazada.

Sin embargo, Kodansha tomó la serie y comenzó a publicarla en 2009. La pérdida de Shonen Jump fue la ganancia de Kadokawa, ya que la serie es ahora uno de los manga más exitosos jamás creados y ahora tiene más de 100 millones de copias en circulación en todo el mundo.

¿Cuántos capítulos tiene el anime de Attack on Titan?

El anime de Shingeki no Kyojin tiene un total de 75 episodios de anime hasta la primera parte de su temporada 4. Wit Studio estrenó su adaptación al anime de la serie en 2013 con gran éxito de crítica.

Después de 3 temporadas producidas por Wit, el programa cambió inesperadamente la producción al estudio de animación MAPPA de Jujutsu Kaisen; comenzando con la primera mitad de la cuarta y última temporada de la serie.

Warner Bros está produciendo actualmente un remake de acción en vivo estadounidense de la serie. Andy Muscetti, quien actualmente está dirigiendo la próxima película de DCEU Flash protagonizada por Ezra Miller, ha firmado para dirigir.

En Japón se produjeron dos adaptaciones de acción en vivo anteriores de la serie, pero fueron lanzadas con una mala recepción por parte de fanáticos y críticos. Sin embargo, aún puedes ver el live action japonés de Attack on Titan en Netflix. ¿Qué piensas de las portadas preparadas para el volumen final del manga?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!