El manga Soredemo Ayumu wa Yosetekuru anuncia estrenar su anime en julio

El anime de Souichirou Yamamoto, Soredemo Ayumu wa Yosetekuru (When Will Ayumu Make His Move?) hará su estreno en Japón el 7 de julio, según reveló el sitio oficial en un nuevo anuncio. También lanzaron una imagen clave y un segundo tráiler del anime.

El tráiler muestra una vista previa de la canción de apertura (opening) "Kakehiki wa Poker Face" de Kana Hanazawa. El anime es una adaptación del manga de Souichirou Yamamoto, autor de Karakai Jouzu no Takagi san (Teasing Master Takagi-san), que comenzó en 2019 y tiene 11 volúmenes recopilatorios a partir de abril de 2022.

El personal del anime incluye a Mirai Minato (The Great Jahy Will Not Be Defeated!) como director, Deko Akao (The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt) como compositor de la serie, y Kazuya Hirata (BOFURI, Fate/kaleid liner Prisma☆ Illya 3rei!!) como diseñador de personajes. SILVER LINK es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a:

Youhei Azakami como Ayumu Tanaka.

Tsubasa Gouden como Takeru Kakuryuu.

Hina Youmiya como Sakurako Mikage.

El manga se serializa en la revista Weekly Shonen de Kodansha y se publica bajo el sello Kodansha Comics. La Verdad Noticias te comparte que Kodansha describe el manga When Will Ayumu Make His Move? como:

“Yaotome es la presidenta del club de shogi en su escuela secundaria, y está bastante segura de que Ayumu, un estudiante de primer año y el único otro miembro del club, está muy enamorado de ella. Ambos se juntan para jugar shogi todos los días después de la escuela, pero no importa lo que ella haga, ¡parece que no puede lograr que él confiese sus sentimientos!”

“Lo que ella no sabe es que Ayumu ha hecho un pacto consigo mismo para revelar su amor solo después de vencer a Yaotome en shogi por primera vez. Sin embargo, hay un gran problema con este plan... ¡realmente apesta!” Recuerda que puedes encontrar más teasers del anime desde el sitio web de Soredemo Ayumu wa Yosetekuru.

