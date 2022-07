El manga Shangri-La Frontier tendrá adaptación al anime y videojuego

El manga Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su (Shangri-La Frontier: Crappy Game Hunter Challenges God-Tier Game) de Katarina y Ryousuke Fuji tendrá una adaptación de anime y videojuego.

Se han lanzado un tráiler y una imagen del proyecto preanimados de cuatro minutos, y el primero presenta la inmersión completa del personaje principal en el juego titular Shangri-La Frontier, los diversos personajes y algo de acción.

La animación japonesa Shangri-La Frontier se estrenará en 2023. El personal incluye a Toshiyuki Kubooka (Wandering Witch: The Journey of Elaina) como director, Kazuyuki Fudeyasu (Wandering Witch: The Journey of Elaina) como compositor y guionista de la serie, Hiroki Ikeshita (Wandering Witch: The Journey of Elaina, guionista y directora de episodios) como asistente de dirección.

Ayumi Kurashima (diseñadora de personajes de Nomad: Megalo Box 2) como diseñadora de personajes y directora de animación en jefe, y Satoshi Sakai (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light director de animación de acción) como animador de acción y efectos.

Otros créditos incluyen a Takagi Masato (Wandering Witch: The Journey of Elaina) como diseñador de color, Inspired como compañía de arte de fondo, Hikaru Yamamoku (ONE PIECE Vol.100/Ep.1000 Celebration Movies “WE ARE ONE.” asistente de dirección de fotografía) como director de fotografía, y MONACA (Assassins Pride) como compositor musical. C2C es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Yuuma Uchida como Senraku/Rakuro Hizutome, Azumi Waki como Saiga-0/Rei Saiga, Youko Hikasa como Arthur Pencilgon/Towa Amane, Makoto Koichi como Oicazzo/Rei Omi, Rina Hidaka como Emul y Akio Ootsuka como Weiss.

Visual del anime Shangri-La Frontier

En cuanto al juego, será desarrollado por Netmarble Nexus y publicado por Netmarble. Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Nidoman tosu ~, publicado por Kadokawa, comenzó en 2020 y tiene ocho volúmenes de tankoubon a partir de abril de 2022, y el noveno volumen se lanzará el 15 de julio.

Está serializado en Weekly Shonen Magazine y publicado bajo la etiqueta KC Deluxe. El manga está basado en la novela web de Katarina, que comenzó en 2017 y se publica en Shousetsuka ni Narou. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes que el manga Kubo San wa Mob wo Yurusanai tendrá adaptación de anime.

La historia se desarrolla ligeramente en el futuro, donde los juegos que usan pantallas se consideran retro. Rakuro Hizutome, el "cazador de juegos de mierda", se dedica a los juegos de realidad virtual de calidad cuestionable, pero un día prueba el muy popular "juego divino" llamado Shangri-La Frontier.

