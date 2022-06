El manga Oshi no Ko confirma serie de anime por estudio Doga Kobo

Se ha anunciado una adaptación al anime del manga Oshi no Ko (My Star), escrito por Aka Akasaki de Kaguya-sama: Love is War, con Doga Kobo como productora de animación. A continaución, La Verdad Noticias te comparte más detalles del personal dprincipal.

Daisuke Hiramaki (Selection Project , Asteroid in Love) dirige el espectáculo con Chao Nekotomi (director de apertura y guionista de Shikimori's Not Just A Cutie, director de la parte de baile del episodio 7 de Selection Project y guionista y otros) como asistente de dirección.

Kanna Hirayama (Proyecto de selección, Rent-A-Girlfriend) es la diseñadora de personajes, mientras que Jin Tanaka (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club, Laid-Back Camp) es el compositor de la serie. El sitio web de Oshi no Ko compartió el primer visual del anime que puedes ver a continuación:

Primer visual del anime Oshi no Ko

El manga original Oshi no Ko es dibujado por Mengo Yokoyari y publicado por Shueisha, la serie comenzó en 2020 y lanzará su octavo volumen tankoubon el 17 de junio de 2022. Se serializa en Weekly Young Jump y se publica bajo el sello Young Jump Comics. La aplicación Manga Plus de la editorial Shueisha describe la premisa como:

“En el mundo del espectáculo, las mentiras son armas”.

La sinopsis nos dice que un personaje llamado Goro trabaja como obstetra y ginecólogo en el campo, una vida muy alejada de la industria del entretenimiento. Mientras tanto, su ídolo favorito, Ai Hoshino, ha comenzado su ascenso al estrellato.

Los dos se encuentran de la "peor manera posible", ¡poniendo en marcha los engranajes del destino! ¡Los asombrosos Aka Akasaka y Mengo Yokoyari se unen para representar el mundo del espectáculo desde una perspectiva completamente nueva en esta impactante serie!

Finalmente, mientras esperas el lanzamiento del anime Oshi no Ko, puedes ver otros animes de Doga Kobo como Yuru Yuri, Gabriel Dropout, Himouto! Umaru Chan y Plastic Memories en Crunchyroll.

