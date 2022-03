El manga My Hero Academia acaba de romper un importante récord de ventas

La historia de Deku y sus compañeros de clase en la Clase 1-A en la Academia UA se está preparando para llegar a su fin, con el mangaka Kohei Horikoshi afirmando que le queda alrededor de un año de historias para My Hero Academia.

A pesar de este hecho, la serie Shonen continúa batiendo récords en lo que respecta a las ventas generales de los volúmenes de su manga y ya se ha convertido en una de las series de manga más vendidas para 2022.

Con My Hero Academia Temporada 6 programada para regresar este otoño, Definitivamente no nos sorprendería si la historia de los superhéroes continúa batiendo récords. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

Foto: Shueisha / Manga de My Hero Academia

En registros recientes, el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi ya vendió alrededor de 1,7 millones de copias este año, al tiempo que obtuvo el sexto lugar de manga más vendido para 2022. Sorprendentemente, ni One Piece ni Demon Slayer son el manga número uno actual más vendido.

Según TV Fandom Lounge ese honor es para Jujutsu Kaisen, que está en lo alto del éxito de su película precuela de Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen 0. El largometraje está programado para estrenar en cines de Latinoamérica desde el 24 de marzo.

Foto: Studio MAPPA / Jujutsu Kaisen 0

Con la adaptación de War Arc prevista para este otoño, será interesante ver si Kohei Horikoshi puede reclamar el puesto número uno con la llegada de su sexta temporada. El año pasado, en 2021, no solo fuimos testigos de la llegada de la quinta temporada, sino que la serie Shonen también presentó la tercera película de su franquicia.

Si bien el manga está a punto de llegar a su fin, Kohei Horikoshi ha declarado en el pasado que no le sorprendería si la serie obtiene hasta diez largometrajes propios, lo que podría dar lugar a que se cuenten nuevas historias después del final.

En el arco final del manga de My Hero Academia, hemos visto a los héroes de UA y los luchadores profesionales contra el crimen de Japón unirse en un intento de derrotar a All For One y sus crecientes fuerzas, y los protagonistas se dieron cuenta de que tendrían que trabajar en bastantes planes para derrotar a los antagonistas.

Dado que esta es potencialmente la última batalla, no nos sorprendería que el manga nos diera grandes bajas como resultado. ¿Qué opinas de que UA Academy vuelva a batir récords en el mundo del manga? Recuerda que puedes ver el anime de My Hero Academia desde la plataforma Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!