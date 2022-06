El manga My Hero Academia Capítulo 354 se centra en Endeavor vs All for One

El Capítulo 354 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) se encuentra en la tercera y última saga. El manga se ha dividido en sagas y arcos. La próxima serie está en su tercera y última saga llamada 'The Final Act Saga'.

A medida que el manga creado e ilustrado por Kohei Horikoshi se acerca a su conclusión, la historia del Capítulo 354 y otros capítulos serán muy interesantes. El capítulo 354 de My Hero Academia está listo para ser leído en la aplicación MANGA Plus.

Los capítulos anteriores muestran el resultado de la batalla entre Dabi y Shoto. Para ayudar a su hermano, Shoto lanzará el último movimiento de Dabi, "Great Glacial Aegir", y congelará todo el paisaje, incluidos los dos. Ambos comparten su historia de fondo.

Mientras las conexiones entre los hermanos se fortalecen, Burnin informa a su comunicador que Dabi ha sido encarcelado. En verdad, Shoto derrotó a las poderosas llamas azules, sin embargo, Dabi está vivo. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el manga My Hero Academia revela el aspecto actual de All For One.

Endeavor y Hawks vs All For One en My Hero Academia 354

Al escuchar la noticia sobre Dabi, todos los héroes de Kamino comienzan a celebrar y alabar a Shoto por derrotar a las llamas azules. Se dan cuenta de que este es el momento perfecto para atacar a Noumu, por lo que comienzan a prepararse.

Además, Iguchi está molesto por la derrota de Dabi. Podría ser una motivación para trabajar más duro por el bien de Dabi y Shigaraki en el Capítulo 354 de My Hero Academia. Por otro lado, no hay actualizaciones sobre la lucha de Midoriya, Uraraka y otros contra Toga en el último capítulo. Por lo tanto, el Capítulo 354 de My Hero Academia podría dar una idea de la situación.

Foto: Shueisha / All For One en MHA 354

El Capítulo 353 de Boku no Hero Academia termina con All For One burlándose de Endeavour por cómo está a punto de perder en la batalla. El Capítulo 354 del manga podría mostrar la pelea entre Endeavour y All for One.

En el Capítulo 354 de My Hero Academia, Shoto intentará nuevamente traer a Dabi de regreso a la familia. Dabi se pregunta cómo sigue vivo después de que Shoto lo derrotó. Con suerte, intentará comprender las emociones de su hermano. ¿Se descongelará su relación en MHA 245? Por otra parte, puedes ver la serie de anime My Hero Academia en Crunchyroll.

