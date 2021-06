El manga Kaiju No. 8 se publicará temporalmente en horario quincenal

El capítulo 38 del manga Kaiju No.8 de Naoya Matsumoto, reveló el 25 de junio que el manga cambiará temporalmente a un nuevo horario de un capítulo cada dos semanas. La Verdad Noticias te recuerda, que la obra previamente estrenaba un nuevo capítulo cada semana (los viernes).

El mensaje no reveló cuándo volverá a su serialización semanal anterior. Matsumoto lanzó el manga en julio de 2020 para Shonen Jump+. El primer volumen de impresión se envió el 4 de diciembre y, desde entonces, el volumen ha tenido dos impresiones más debido a la demanda.

El manga ha superado los 3 millones de copias en circulación, lo que lo convierte en el manga de Shonen Jump más rápido (a diferencia del manga que se publica en las revistas impresas de Shueisha) en alcanzar el hito.

Sobre el manga Kaiju No. 8

(Foto: Shueisha) Monster #8

El manga alcanzó un millón de copias impresas el 4 de marzo. Cuando se lanza un nuevo capítulo, el manga suele ser tendencia en Twitter y recibe más de 1,5 millones de visitas durante su semana de lanzamiento.

Después del debut del capítulo 25, la obra superó los 70 millones de visitas el 8 de febrero, el manga más rápido que ha alcanzado este hito en el servicio Shonen Jump. Cuando se lanzó el tercer volumen el 4 de junio, el proyecto manga alcanzó más de 2.5 millones de copias impresas.

¿De qué trata el manga Kaiju No. 8?

Shueisha publica el manga en su servicio MANGA Plus bajo el título Monster #8 y describe la historia como tal: “¡Un hombre que trabaja en un trabajo muy alejado de sus sueños de infancia se ve envuelto en una situación inesperada ...! ¡Convertido en un monstruo, aspira una vez más a cumplir el sueño de toda su vida ...!”

La serie Kaiju No. 8 fue nominada a los 14 ° Premios Manga Taisho en enero y los fanáticos esperan que el manga regrese a su publicación normal semanal en poco tiempo. ¿Buscas series de manga similares a Monster #8? Te recomendamos Chainsaw Man, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y Tokyo Ghoul.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!