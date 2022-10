El manga Kaguya Sama finalizará en esta fecha

El manga de Kaguya Sama: Love is War comenzó el 19 de mayo de 2015, y ahora, después de darnos siete años de amor convertido en una guerra entre Kaguya y Miyuki, lamentablemente tenemos la noticia de que su manga está llegando a su fin este noviembre.

Dada la gran popularidad del manga Love is War, Shueisha anunció la adaptación al anime de la serie en junio de 2018. La tercera temporada de la serie llegó a su fin recientemente en junio de 2022.

La noticia proviene directamente del número 48 de la revista Weekly Young Jump, publicado el 27 de octubre. El capítulo final se dará a conocer en el próximo número de la revista, cuya salida está prevista para el 2 de noviembre de 2022.

Como despedida, el número 49 de Weekly Young Jump contará con una portada basada en el manga, y también estará disponible un folleto especial de 12 páginas. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más detalles.

En junio de 2022, justo después del lanzamiento del último episodio de la temporada 3, se anunció la noticia sobre el nuevo proyecto cinematográfico de Kaguya Sama, titulado Kaguya-sama: Love is War: The First Kiss Never Ends.

También se reveló que la película sería una secuela directa de la temporada 3, por lo que podemos suponer fácilmente que junto con su manga, la adaptación al anime de la serie también llegará a su fin con el lanzamiento de la película, que se emitirá en Japón este invierno, presumiblemente en diciembre.

Todavía tenemos que escuchar más detalles sobre la película, como la fecha de lanzamiento confirmada, el elenco, el equipo y el estudio de animación. Dicho esto, podemos suponer que A-1 Pictures regresará como estudio de animación y que el elenco y el personal de las temporadas anteriores reaparecerán para la próxima película.

¿De qué trata Kaguya Sama: Love Is War?

Si eres nuevo en el mundo de Kaguya-sama: Love is War, es la historia de dos estudiantes de élite de la Academia Shuchiin, Kaguya y Miyuki, que son la pareja perfecta. A pesar de tener un profundo sentimiento de amor el uno por el otro, ninguno da un paso al frente para confesar sus sentimientos primero.

En cambio, juegan juegos psicológicos para ponerse el uno al otro en situaciones en las que el otro no tiene más opción que confesar su amor o al menos mostrar su cuidado por el otro. Ahora bien, ¿quién ganaría este amor convertido en guerra? Puedes ver la serie de anime Kaguya Sama desde Crunchyroll.

