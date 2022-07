El manga Black Clover confirma fecha de regreso

La adaptación al anime de Black Clover podría haber llegado a su fin el año pasado con el episodio 170 de la serie, pero se está preparando una nueva película que contará con la dirección de Ayataka Tanemura y todavía hay mucho material del manga que aún no se ha llevado a la animación.

Con el creador de la franquicia, Yuki Tabata, tomando un descanso de unos meses de la creación del manga, parece que se ha revelado una fecha de lanzamiento para el capítulo inicial de la serie que comenzará el arco final y seguramente tendrá algunos grandes desafíos para Asta y compañía dentro de ella.

Irónicamente, la pausa del manga Black Clover se debió al equipo editorial de Yuki Tabata, quien recomendó que el artista se tomara un descanso de unos tres meses para prepararse para el arco final de la serie.

Imagen: Shueisha / Black Clover

Ser un artista de manga es un trabajo duro y es especialmente exigente, por lo que tiene sentido que Yuki necesite algo de tiempo para recargar sus baterías para lo que podría ser la historia más grande de la serie hasta la fecha.

Viz Media reveló en su sitio web oficial que el Capítulo 332 del manga de Black Clover llegará el 31 de julio de 2022 (de forma gratuita por tiempo limitado), lo que significa que los fanáticos solo tendrán unas pocas semanas más antes de que comience el arco final.

Si no has tenido la oportunidad de sumergirse en Black Clover y quieres ponerte al día antes de que comience el arco final, puede leer el manga en Viz o puedes ver la adaptación de anime en Crunchyroll, con el servicio de transmisión que ofrece la descripción oficial como tal:

"En un mundo donde la magia lo es todo, Asta y Yuno son encontrados abandonados en una iglesia el mismo día. Mientras que Yuno está dotado de poderes mágicos excepcionales, Asta es el único en este mundo sin ninguno. A la edad de quince años, ambos reciben grimorios, libros mágicos que amplifican la magia de su poseedor”.

Te puede interesar: ¿La película de Black Clover tendrá una historia original?

“El de Asta es un raro grimorio de antimagia que niega y repele los hechizos de su oponente. Siendo opuestos pero buenos rivales, Yuno y Asta están listos para los desafíos más difíciles para lograr su sueño común: ser el Rey Mago. ¡Rendirse nunca es una opción!"

La Verdad Noticias te recuerda que Black Clover fue tendencia por el final de su serie de anime, adaptación que decidió pausar los episodios para esperar nuevos capítulos del manga. Próximamente tendremos una película. ¿Estás listo para el regreso de esta famosa serie?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!