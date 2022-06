El manga Berserk continuará tras la muerte del creador Kentaro Miura

El popular manga de fantasía oscura Berserk está listo para reanudar la serialización, según ha revelado un importante anuncio del editor Hakusensha. Tomando el relevo del difunto Kentaro Miura están su amigo y compañero mangaka Kouji Mori y los asistentes del primero.

Como se explica en un mensaje de Mori en el sitio web de Hakusensha, él era la única persona a la que Miura había informado de la historia completa de Berserk. “Recordaré los detalles tanto como sea posible y contaré la historia. Además, solo escribiré los episodios de los que Miura me habló”, escribió.

Imagen: Young Animal / Manga Berserk

“No lo desarrollaré. No escribiré episodios que no recuerdo claramente. Solo escribiré las líneas y las historias que Miura me describió. Por supuesto, no será perfecto. Aún así, creo que casi puedo contar la historia que Miura quería contar”.

El Departamento de Edición de Young Animal de Hakusensha notó que Miura no dejó borradores y afirmó que si bien sería imposible crear un manuscrito exactamente como lo haría Miura, “escribiremos el manga para no desviarnos de las propias palabras del Sr. Miura”.

Sobre cómo se llevará a cabo la reanudación en el lado de la publicación, escribió: “Desde el próximo número [Número 13], primero publicaremos seis capítulos hasta el final de 'Fantasia Arc/Elf Island Chapter'. Después de esto, comenzaremos un nuevo arco”.

Tras la reanudación, Berserk tendrá los créditos de “Trabajo original de Kentaro Miura, Manga de Studio Gaga, Supervisado por Kouji Mori”. La numeración de los volúmenes del manga mantendrá su orden.

Actualmente, se han publicado 41 volúmenes de tankoubon hasta diciembre de 2021. Kentaro Miura falleció a causa de una disección aórtica rota el 6 de mayo de 2021 a la edad de 54 años.

Mori compartió que inicialmente no estaba seguro de qué hacer con su conocimiento de la historia de Berserk y dijo que se preguntaba si debería hablar con los fanáticos a través de una entrevista o publicar un artículo con ilustraciones. A continuación se muestra un extracto de su declaración:

"Justo cuando estaba tratando de decidir qué hacer, recibí un mensaje: 'El personal dice que terminarán el último capítulo que quedó atrás, ¿puedes echarle un vistazo?”

"Las últimas páginas del capítulo estaban incompletas. Algunos ni siquiera tenían los caracteres dibujados en ellos. Eché un vistazo al manuscrito, sin esperar mucho. La desesperación puede empujar a las personas a crear milagros: allí estaba, el manuscrito completo de Berserk.

"Señor. Mori, ¿nos dejarás hacerlo?"

"Los aprendices de Miura, de quienes Miura había estado tan orgulloso mientras estaba vivo, me preguntaron directamente. El director de la empresa, Shimada, un mentor mío y de Miura, también dijo:

"Si lo haces, la empresa te brindará todo nuestro apoyo".

"Pensé, si me escapo ahora, Miura diría: '¡¡Te hablé mucho de eso, pero no lo hiciste!!' Bien. Lo haré correctamente".

La Verdad Noticias te recuerda que Berserk comenzó a serializarse por primera vez en Monthly Animal House de Hakusensha en 1989, y luego se trasladó a Young Animal en 1992. El manga ha inspirado múltiples adaptaciones de anime, incluido Berserk de 1997, la trilogía de películas Berserk: The Golden Age Arc de 2012-2013 y un anime CG de 2016.

Berserk también se ha adaptado a varios videojuegos, incluido Berserk Musou de 2016. Finalmente, recordemos que ha pasado 1 año desde la muerte de Kentaro Miura, creador de Berserk.

