El manejo del bullying en My Hero Academia es terrible

My Hero Academia se convirtió en un anime querido más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba. Es emocionante, lleno de acción y lleno de personajes, relaciones y tropos coloridos que los fans de shounen han llegado a amar. Un tropo shounen común con el que juega My Hero Academia constantemente es la dinámica de enemigos a amigos.

Esto se debe a la naturaleza amable y empática de Midoriya; trata de ver lo bueno en todos, a veces incluso cuando no lo merecen.

Un personaje que, sin duda, no merece esta consideración por parte de Midoriya es Bakugou. Gran parte de la historia de My Hero Academia rodea la relación de estos dos personajes a medida que crecen de una dinámica de matón / víctima a rivales y, finalmente, a amigos.

Obviamente, para que tal cosa suceda, sería esencial que Bakugou reciba algún tipo de arco de redención. Tendría que disculparse y mostrarle a Midoriya que está realmente arrepentido por sus acciones. Esa es la única forma en que podrían empezar a intentar entablar una amistad.

Recientemente, los lectores de manga vieron el comienzo de alguna forma de redención. Bakugou se disculpó con Midoriya y le dijo que siempre sintió que Midoriya era mejor que él, por lo que trató de menospreciarlo para sentirse superior. Sin embargo, esta disculpa es algo inconsistente con lo que la audiencia ha visto de Bakugou hasta ahora.

Bakugou nunca ha intentado dejar de atormentar a Midoriya hasta este punto, a pesar de la implicación de que se había dado cuenta de sus sentimientos antes de esta disculpa. Su comportamiento nunca cambió y nunca fue realmente reprendido.

Este es un problema fundamental con My Hero Academia. Nunca aborda adecuadamente el comportamiento de Bakugou y, en cambio, impone la obligación de enmendar a Midoriya. Crea una actitud frívola, "¿y qué pasaría si él hiciera eso?" Con respecto a la intimidación debido a esta negativa a mostrar las consecuencias del daño que Bakugou ha causado.

A Midoriya tampoco se le presta la debida atención como víctima; los adultos a menudo pasan por alto el bullying de Bakugou y felicitan a Midoriya por ser la persona más grande. Sin embargo, esta es una lección terrible.

No depende de Midoriya aceptar ninguna disculpa de Bakugou o ser la persona más importante. Debería ser responsabilidad de los adultos en su vida reconocer el acoso que está enfrentando y proporcionar consecuencias por las acciones del acosador.

El comienzo del bullying de Bakugou a Midoriya en My Hero Academia

El comienzo del bullying de Bakugou a Midoriya en My Hero Academia

Desde el comienzo de la serie, se le ha dado a la audiencia una cierta imagen de Bakugou. Su temperamento y personalidad son tan explosivos como su Don, y es grosero con un enorme complejo de superioridad. Parte de esto se debe a los elogios que recibió cuando era niño.

Todos le dijeron lo maravilloso que era y lo increíble que era su Don, y lo triste que era que Midoriya no tuviera Don. Sabemos que este fue el comienzo del bullying de Bakugou a Midoriya; llamó a Midoriya inútil, inútil y débil. Lo empujó a pesar de la obvia adoración de Midoriya por él. Esta actitud continúa cuando ingresan a la U.A. Bakugou continúa despreciando e intimidando a Midoriya, especialmente una vez que ve a Midoriya usando un Quirk.

Bakugou está enojado porque Midoriya nunca se lo contó. Sin embargo, Midoriya no tenía la obligación de contarle a Bakugou sobre su Quirk.

En este punto, los profesores de U.A. Puedo ver claramente que hay algún tipo de problema entre los dos chicos. En lugar de resolverlo adecuadamente separando a los dos, dándole ayuda a Midoriya para manejar el trauma causado por Bakugou, y haciendo que Bakugou sea castigado por sus viciosas acciones y puesto en algún tipo de asesoramiento por sus problemas de ira, constantemente los juntan en un intento de ayúdalos a llegar a algún tipo de solución.

Otras veces, los maestros simplemente les dejan resolverlo por su cuenta hasta que se convierte en un altercado físico en el que ambos niños son castigados. Por lo que vale, este es un gran ejemplo de cómo se trata el bullying en el mundo real. Nunca es solo el matón el que recibe el castigo; la víctima es castigada por contraatacar, a pesar de que idolatramos ser tu propio héroe.

Sin embargo, es una forma abominable de manejar el acoso escolar, especialmente en el contexto de la serie. My Hero Academia: Vigilantes ha explicado que Aizawa experimentó el bullying de una manera muy similar a Midoriya. Uno pensaría que esto lo haría mucho más comprensivo con las experiencias de Midoriya, pero parece todo lo contrario.

Nunca trata de evitar que Bakugou moleste a Midoriya verbalmente, solo lo detiene apenas cuando trata de ponerse agresivo físicamente con Midoriya, y cuando Midoriya se defiende, los castiga a ambos. Toshinori no es mucho mejor en este sentido; a menudo empuja a los chicos a ser compañeros de equipo para los exámenes y otras asignaciones y anima a Midoriya a que le cuente a Bakugou el secreto de One for All.

Constantemente llama a Bakugou un "buen amigo" para Midoriya. Debido a esto, Midoriya se ve obligado a tratar de hacer las paces con Bakugou para trabajar con él, sacrificando su propia comodidad para tratar de aplacar a una persona que lo aterroriza. Una vez más, Bakugou nunca es reprendido por este comportamiento.

Simplemente se acepta como es él como persona. Esto no solo permite el bullying de Bakugou, sino que la forma en que los maestros manejan el conflicto entre los dos continúa dando a Midoriya falsas esperanzas de una amistad con Bakugou a pesar de la imposibilidad de que una amistad saludable ocurra en este momento.

¿My Hero Academia busca manejar el problema del bullying escolar?

¿My Hero Academia busca manejar el problema del bullying escolar?

Junto con el mal comportamiento de Bakugou que nunca se aborda bien, el trauma de Midoriya tampoco se aborda adecuadamente. A menudo se muestra que Midoriya tiene respuestas temerosas a los gritos y la ira más allá de lo que se consideraría normal, y esto se debe a Bakugou.

Si bien vemos que Midoriya se vuelve más confiado y encuentra consuelo en un nuevo grupo de amigos, nunca lo vemos obtener ningún tipo de ayuda para su ansiedad o miedo. Simplemente parece desvanecerse. Es increíblemente irreal presentar el crecimiento de Midoriya de esta manera.

Teniendo en cuenta que fue atormentado por Bakugou durante años y sigue siendo el objetivo de su ira e intimidación, lo más probable es que Midoriya necesite algún tipo de asesoramiento para su trauma.

Puede ser fácil pasar por alto este problema porque My Hero Academia es una obra de ficción. Sin embargo, es algo que está dirigido a una audiencia más joven de estudiantes de secundaria y preparatoria. Estos son niños que podrían ver esta relación entre Bakugou y Midoriya y decidir que es algo normal.

Es posible que busquen manejar el problema del bullying escolar de la misma manera que lo hace esta serie: confrontación constante del acosador y sin interferencia de los adultos. A veces, hablarlo simplemente no funciona. Obviamente, no es así para Midoriya; Bakugou se niega a escuchar y solo parece enojarse más.

Pero con esta reciente disculpa de Bakugou, My Hero Academia quiere fingir que este método funciona, a pesar de que Bakugou en realidad no muestra ningún remordimiento por sus acciones o interés en detenerlas antes de la disculpa. Peor aún, presenta a los adultos como incompetentes para manejar el bullying.

Ver la forma en que Aizawa y Toshinori continúan ignorando el problema e intentan que Midoriya y Bakugou lo resuelvan por su cuenta no ayuda a la audiencia joven. Todo lo que les muestra es que los adultos no están ahí para ellos y que empujarán la carga de la resolución sobre la víctima mientras el acosador continúa saliéndose con la suya.

En general, My Hero Academia no maneja el bullying correctamente. Puede parecer que sí, dado que Midoriya cambia a lo largo de la serie, pasando de ser una persona tímida y nerviosa a una segura y franca. Pero en su esencia, My Hero Academia nunca reconoce realmente la intimidación que enfrenta Midoriya en la mano de Bakugou porque está demasiado ocupada enfocándose en el tropo de enemigos a amigos.

Los profesores no impiden que Bakugou sea hostil hacia Midoriya. Simplemente le dicen a Midoriya que intente trabajar con Bakugou, que algún día será un buen amigo y que ninguno de los dos recibe ningún tipo de asesoramiento.

La disculpa de Bakugou no debería ser un paso hacia la amistad, incluso si Midoriya la acepta. Debería ser un paso hacia el cierre para Midoriya, quien hasta ahora no ha recibido ninguno por el trauma que ha estado cargando durante años debido al terrorismo de Bakugou.

