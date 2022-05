El juego para móviles Warau Ars Notoria tendrá anime con LINDEN FILMS

Una adaptación de anime del juego para móviles Warau Ars Notoria de Nitroplus y Good Smile Company, titulada Smile of the Arsnotoria the Animation, se estrenará en Japón el 6 de julio. Se han lanzado un avance y una imagen promocional que muestran a los personajes principales.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles del equipo de producción y elenco confirmado para la serie animada. Los detalles fueron confirmados por el sitio web oficial de Warau Ars Notoria.

Visual del anime Warau Ars Notoria

El juego gira en torno a los profesores y las niñas en una academia de magia. Los principales miembros del reparto del juego también repiten sus papeles en el anime:

Misaki Kuno como Arsnotoria.

Miharu Hanai como Mel.

Miyu Tomita como Petit Albert.

Eri Yukimura como Picatrix.

Eriko Matsui como Abramelín.

La imagen de arriba también presenta personajes que no han aparecido en el juego.

Al escritor de Nitroplus, Hajime Ninomae, se le atribuye la redacción del concepto original de la historia del juego, y al ilustrador de novelas Re: ZERO -Starting Life in Another World-, Shinichirou Otsuka, se le atribuye la redacción de los diseños de los personajes principales del juego.

Naoyuki Tatsuwa (DAKAICHI, Monogatari Series Second Season, Nisekoi) dirige el anime en el estudio LIDEN FILMS, y Midori Gotou (Hozuki's Coolheadedness, The World Ends with You the Animation) es supervisando y escribiendo los guiones de la serie.

Takahiro Kishida (Durarara!!, Puella Magi Madoka Magica, Haikyu!!) está diseñando los personajes para la animación. Pony Canyon está produciendo la música. Los otros miembros del personal incluyen:

Director de arte: Tadashi Kudo.

Artista clave del color: Aiko Shinohara.

Composición y Director de Fotografía: Hisayoshi Yamamoto.

Edición: Mai Hasegawa (EditZ)

Director de sonido: Satoshi Motoyama.

Efectos de sonido: Yuika Shiraishi.

Música: Ryō Takahashi, Ken Itō.

Warau Ars Notoria iOS y Android RPG se lanzó en Japón en 2021 después de retrasarse desde su lanzamiento en 2020. La premisa ve al jugador como un amnésico que se convierte en maestro en una academia secreta, donde las niñas conocidas como Pentagrams son entrenadas para ser "verdaderas damas".

Sin embargo, esta vida paradisíaca es solo el preludio de una batalla con los Caballeros entrantes. El juego Warau Ars Notoria se divide en partes de Aventura, Parte de Batalla y Entrenamiento y presenta combate en tiempo real. En otras noticias, te recordamos que el anime original Shinobi no Ittoki revela su estreno en octubre.

