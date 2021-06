El juego Naruto to Boruto: Shinobi Striker anuncia el DLC de Kawaki

Se confirmó que Kawaki se unirá a la lista de personajes en el juego Naruto to Boruto: Shinobi Striker (temporada 4). El chico será el último personaje DLC en llegar durante 2022. También hay un nuevo avance para el primer personaje en debutar, durante el Pase 4 de la nueva temporada en Shinobi Striker.

Este personaje es Sakura Haruno del anime Shippuden (Versión Great Ninja War) y su avance promocional mostró cómo funcionará el luchador de tipo curativo en el juego. Los fanáticos también pueden verla usar The 100 Healings Jutsu durante el modo historia.

Sin embargo, las cosas se ponen interesantes en la marca de los 50 segundos. Ahí es cuando Kawaki se revela como el último DLC del Season Pass 4. Si bien el tráiler no muestra cómo se verá el juego, sí insinúa sus orígenes. El nuevo avance se publicó en la cuenta oficial de Bandai Namco en YouTube.

Mira el nuevo trailer de Naruto to Boruto

Si no estás familiarizado con Kawaki y deseas evitar posibles spoilers mientras te pones al día con el manga y anime de Boruto: Naruto Next Generations en Crunchyroll, es posible que desees evitar esa parte del tráiler. La Verdad Noticias te comparte más detalles del juego para consolas a continuación.

Kawaki debutó en el anime Boruto como un ninja en problemas. El Séptimo Hokage y el hijo de Naruto se cruzaron en su vida para mejor, pero las cosas se complicaron cuando la Organización Kara inició sus planes para revivir a los Otsutsuki.

¿Dónde jugar Shinobi Striker?

Portada oficial del juego Shinobi Striker (Foto: Bandai Namco)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. El mundo del anime estrenará nuevos juegos como Demon Slayer: The Hinokami Chronicles en octubre de 2021 y Dragon Ball Z: Kakarot con su reciente DLC de Future Trunks.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!