El juego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles revela DLC de Tengen Uzui

Cuando comenzó abril de 2022, supimos que el contenido descargable Demon Slayer: The Hinokami Chronicles estaría en camino. En ese momento, tenía una ventana de lanzamiento de verano de 2022 para el lanzamiento en Japón.

Ahora Sega confirmó que es una ventana de lanzamiento mundial para ellos. También señaló que el primer personaje nuevo de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles será Tengen Uzui.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles anuncia DLC de Tengen Uzui

El anuncio confirmó que Sound Hashira será el primer personaje nuevo. Si bien no involucró capturas de pantalla de él en el juego o un video, sabemos cómo se verá. Apareció el arte basado en su modelo 3D. Cuando se lance, la gente podrá usarlo en Versus.

Ya conocemos a los otros personajes de Demon Slayer que se unirán al elenco. Daki y Gyutaro estarán allí. Nezuko aparecerá en su forma de demonio avanzada. También habrá versiones del Distrito de Entretenimiento de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu.

Tengen y las otras nuevas incorporaciones aparecerán en todas las plataformas. Esto incluye la versión del juego para Nintendo Switch. La Verdad Noticias te comparte que el anuncio en inglés confirmó que la ventana de lanzamiento se aplica a todas las versiones.

El juego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Llegará a Nintendo Switch el 10 de junio de 2022. Los pedidos anticipados para esa versión están abiertos.

El primer personaje pagado de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles DLC será Tengen Uzui. En otras noticias, se confirmó que la tercera temporada del anime Kimetsu no Yaiba está en producción con el estudio Ufotable. Mientras esperamos el lanzamiento, se puede leer el manga original de Koyoharu Gotouge en MANGA Plus.

