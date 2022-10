El final de JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean anuncia su estreno en Netflix

Los Episodios 25 a 38 de Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean llegarán a Netflix el 1 de diciembre de 2022. Se lanzó una imagen clave para acompañar el anuncio. La información se dio a conocer mediante un comunicado de prensa.

La segunda parte de la serie de anime Jojo's Bizarre Adventure (episodios 13 a 24) se lanzó el 1 de septiembre, mientras que la primera parte se lanzó el 1 de diciembre de 2021. Puedes ver ambas partes desde el servicio de transmisión Netflix.

Imagen: Netflix / JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Parte 3

Stone Ocean es la última adaptación de la serie de manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, publicada por Shueisha, que comenzó en 1987 y finalizó su octava parte, JoJolion, en agosto de 2021.

Stone Ocean se basa en la sexta parte del manga, que se desarrolló de 1999 a 2003. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más actualizaciones de la franquicia JoJo's Bizarre Adventure.

Netflix describe el programa Stone Ocean como:

“Florida, Estados Unidos, 2011 — Después de un accidente mientras conducía con su novia, Jolyne Cujoh cae en una trampa y es sentenciada a quince años en el centro penitenciario estatal de máxima seguridad Green Dolphin Street Prison, también conocido como ‘el acuario’”.

“Al borde de la desesperación, Jolyne recibe un colgante de su padre que hace que un misterioso poder se despierte en su interior”.

“Hay cosas en este mundo que son más aterradoras que la muerte, y lo que está pasando en esta prisión es definitivamente una de ellas”.

“Un mensaje de un chico misterioso que aparece ante Jolyne, eventos inexplicables que ocurren uno tras otro, la horrible verdad que le cuenta su padre cuando viene de visita y el nombre DIO…”

“¿Jolyne finalmente será liberada de este océano de piedra que llaman una prisión? ¡Comienza la batalla final para poner fin a los fatídicos enfrentamientos de un siglo entre la familia Joestar y DIO!”

El personal incluye a Kenichi Suzuki (director de la serie JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders) como director en jefe, Toshiyuki Kato (director de la serie JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable) como director, Yasuko Kobayashi (Attack on Titan Temporada 3 Parte 2) como compositor de la serie.

Masanori Shino (No Guns Life) como diseñador de personajes, Keiichi Tsuchiya (diseñador de personajes de Laidbackers) como diseñador de personajes secundarios, y Shunichi Ishimoto (diseñador de personajes de Thus Spoke Kishibe Rohan) como diseñador de stand.

Otro personal incluye a Yoshito Watanabe (codirector artístico de Healin Good Pretty Cure: GoGo! Big Transformation! The Town of Dreams!! y Sword Art Online Alicization War of Underworld) como el director de arte.

Yuuko Satou (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) como diseñador de color, Kazuhiro Yamada (Akudama Drive) como director de fotografía y Yuugo Kanno (Cells at Work! CODE BLACK) como compositor de música. David Production es el estudio de producción de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Ai Fairouz como Jolyne Cujoh, Mutsumi Tamura como Ermes Costello, Mariya Ise como FF, Atsumi Tanezaki como Emporio Alñino, Yūichirou Umehara como Weather Forecast, Daisuke Namikawa como Narc Anastasia y Daisuke Ono como Jotaro Kujo.

Los fanáticos están listos para más episodios a partir del 1 de diciembre. Después de todo, JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean mató a un querido personaje en la Parte 2. ¿Cuál será el destino final para nuestra protagonista Jolyne Kujo?

