El exitoso Webtoon “Lookism” comparte tráiler de su anime en Netflix

El 25 de septiembre, la plataforma de transmisión Netflix estrenó el tráiler en su canal de YouTube, al mismo tiempo que reveló que Lookism comenzará a transmitirse el 4 de noviembre.

El tráiler sigue a un estudiante de secundaria con sobrepeso llamado Park Hyeong-seok, quien frecuentemente es intimidado y acosado por sus compañeros que lo consideran poco atractivo.

Un día, Hyeong-seok se despierta y descubre que ha recibido un cuerpo nuevo, convencionalmente atractivo, que puede usar mientras su cuerpo original está dormido.

Con sus días divididos entre los dos cuerpos diferentes, Hyeong-seok comienza a darse cuenta de cuán diferente lo trata el mundo en función de su apariencia física.

La serie animada “Lookism” tiene como banda sonora un fragmento de una canción original interpretada por la banda de chicos de K-pop ATEEZ. Si bien su título no ha sido revelado, se espera que la canción tenga un lanzamiento oficial más cerca de la fecha de estreno de la serie.

Lookism es una adaptación del exitoso webtoon del mismo nombre de Park Tae-jun, que comenzó a publicarse en 2014. Hasta la fecha, solo la traducción al inglés de Lookism ha obtenido más de 600 millones de visitas y 2,6 millones de suscriptores en la aplicación oficial de Webtoon.

Imagen: Webtoon "Lookism"

La Verdad Noticias te comparte que la serie es producida por Studio Mir, un estudio de animación de Corea del Sur cofundado por el ex director de animación de Avatar: The Last Airbender, Yu Jae-myeong.

El primer proyecto del estudio había sido la secuela de Avatar, La leyenda de Korra, y algunos de sus trabajos más recientes fueron la serie DOTA: Dragon's Blood de Netflix y la tercera temporada de Harley Quinn de HBO Max. ¿Qué piensas de la serie animada Lookism?

