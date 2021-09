El estudio Ufotable de Demon Slayer admite millonaria evasión de impuestos

El fundador, director representante y presidente del estudio de anime Ufotable, Hikaru Kondo, admitió el cargo de violar la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto al Consumo al no pagar 138 millones de yenes (alrededor de US $ 1,25 millones) en impuestos. Ufotable es famoso por su adaptación de Demon Slayer.

Kondo se disculpó con la justicia de Japón y admitió que pensaba que su evasión fiscal "no le causaría problemas a su estudio de animación". La fiscalía dijo en su declaración de apertura que Ufotable y Kondo escondieron parte de los ingresos de los cafés y mercancías de la compañía de 2015 a 2018 para protegerse contra futuras recesiones en los negocios.

El hogar de Demon Slayer es acusado por evasión de impuestos aproximadamente de 441 millones de yenes (unos 4 millones de dólares). Estas parecen ser malas noticias para sus más exitosas adaptaciones de anime y Kondo pudo no haber pensado en las consecuencias.

Estudio de Demon Slayer admite evasión de impuestos

(Foto: Ufotable) Promocional de Kimetsu no Yaiba 2

Tras la acusación formal de Kondo y Ufotable el 9 de julio, el estudio de animación detrás de series como Kimetsu no Yaiba, reconoció la acusación de la Fiscalía de Tokio y aseguró que la empresa ya había presentado una declaración de impuestos corregida y pagado el monto correspondiente.

Informes anteriores han variado levemente en la cantidad que debe Ufotable. Por ejemplo, la acusación formal en julio establecía 137 millones de yenes (alrededor de US $ 1,24 millones) en impuestos, mientras que informes anteriores del periódico The Mainichi Shimbun en 2020 alegaban 139 millones de yenes (alrededor de US $ 1,28 millones) en impuestos.

Ambas cuentas difieren de los 138 millones de yenes (alrededor de US $ 1,25 millones) informados en la audiencia preliminar de hoy. El Mainichi Shimbun informó el año pasado que Kondo supuestamente escondió alrededor del 30% de las ganancias de algunos de los restaurantes con temas de anime de Ufotable en Tokio y las almacenó en una caja fuerte privada en casa.

Otra revista informó en abril de 2019 que Ufotable supuestamente le debe 400 millones de yenes (unos US $ 3.57 millones) en impuestos, citando una fuente de la Oficina Regional de Impuestos de Tokio.

Además, se sospecha que el estudio de animación japonés Ufotable supuestamente malversó fondos recaudados en una subasta benéfica para el terremoto de Tōhoku de 2011, una violación del Código Penal que conlleva una posible pena de prisión de no más de 10 años.

La Oficina Regional de Impuestos de Tokio realizó una búsqueda en las oficinas de Ufotable a principios de marzo de ese año como parte de una investigación, pero no terminó presentando cargos. Hikaru Kondo finalmente renunció a su cargo de presidente del comité ejecutivo de Machi Asobi, el evento de Tokushima del que Ufotable alguna vez fue el organizador principal, en mayo de 2019.

¿Qué animes ánimo el estudio Ufotable?

Hikaru Kondo fundó Ufotable en 2000, y el estudio es quizás mejor conocido por su reciente anime de televisión Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y su exitosa película Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, así como las diversas adaptaciones de anime de Fate / Zero y Fate / Stay Night: Unlimited Blade Works.

El estudio concluyó recientemente la tercera y última película de la trilogía de películas de anime Fate / Stay Night: Heaven's Feel en agosto. Por otra parte, el manga de Demon Slayer lanza tráiler de una exposición de arte especial y planea estrenar su segunda temporada de anime en otoño de 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!