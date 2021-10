El elenco de Cowboy Bebop de Netflix se preocupa por la adaptación del anime

El live action Cowboy Bebop de Netflix planea mostrarnos un lado completamente nuevo de la serie este noviembre. El servicio de transmisión pronto dará rienda suelta a la primera temporada de la adaptación de acción y contará con diez episodios.

La nueva serie de Netflix presentó personajes que parecen haber sido sacados del mundo animado Sunrise. Y durante el último evento de Netflix, TUDUM, las estrellas John Cho (Spike Spiegel), Daniella Pineda (Faye Valentine) y Mustafa Shakir (Jet Black), se entrevistaron entre sí mientras hablaban de rendirle un homenaje al anime original.

Recientemente, La Verdad Noticias informó que la serie live action Cowboy Bebop de Netflix estrena su opening con la misma gloria del anime, e incluso usó la canción original de Yoko Kanno, "Tank!" para cerrar la brecha entre su mundo y el del anime en el que se basa.

¿Qué dice el elenco de Cowboy Bebop de Netflix?

Captura de pantalla - Opening de Cowboy Bebop Live Action

Mientras los fanáticos debaten si la serie podrá estar a la altura de su material original, está claro que los actores y el equipo creativo esperan alcanzar el alto nivel de la versión original de Sunrise. John Cho dijo lo siguiente sobre el compromiso del equipo de hacer felices a los fanáticos apegándose al material original:

"Los fans están captando nuestro amor por el material original. Siempre estábamos hablando de '¿Es esto Bebop?' Me refiero a dónde colocamos la cámara. Me refiero a los accesorios. Me refiero a los movimientos de la cámara y la forma en que la gente se paraba. Como, "¿Es este Spike o este Jet? ¿Es un movimiento de Bebop?", comentó Cho.

Danielle Pineda agregó más a esta cita, explicando que "no se tomó ninguna decisión sin una referencia directa al anime". El Twitter oficial de Netflix Geeked compartió el video de TUDUM de este año, que se sumergió en algunos otros aspectos interesantes de la próxima serie:

¿Cuándo saldrá Cowboy Bebop en Netflix?

Foto: Sunrise / Anime de Cowboy Bebop

El nuevo live-action de Cowboy Bebop llegará a Netflix este otoño, siendo precisamente el 19 de noviembre. De igual forma, Netflix estrenará el anime original de Sunrise el próximo 21 de octubre y será el momento perfecto para recordar a los personajes de Shinichiro Watanabe. ¿Qué opinas de todo lo relacionado al live action Cowboy Bebop de Netflix?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!