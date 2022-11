El diseño de Yelan recibe un aumento de pechos en Genshin Impact

Kudasai informó que la comunidad se encarga de desarrollar mods para el famoso videojuego Genshin Impact sigue muy activa en las últimas semanas. Especialmente en lo que son las modificaciones (mods) a los diseños de personajes.

Mientras algunos mods cumplen el sueño de sumar un personaje de otra franquicia al juego, otros prefieren darle un toque más erótico, como si estuvieran revelando la versión hentai o para adultos del personaje.

En esta ocasión, resulta que el portal Game Banana se encarga de recopilar modificaciones de este contenido. Fue ahí donde el usuario XCGame compartió el nuevo mod “THicc Yelan”, que consiste en una modificación al diseño de Yelan, La Orquídea del Valle, uno de los 5 personajes estrellas de la franquicia Genshin Impact.

Diseño erótico de Yelan

Imagen: Game Banana “THicc Yelan”

Como puedes apreciar, este diseño aumentó en el volumen de sus caderas y sus pechos para hacerla “más exquisita a la vista”, describió Kudsasai. No podemos agregar más a eso, ya que estos mods solo deben instalarse en servidores no oficiales del juego y no querrás que HoYoverse te detecte en tu cuenta principal y te borre el progreso.

Te puede interesar: Se filtran detalles del anime Genshin Impact y el total de episodios

Sinopsis de Genshin Impact

Imágenes: Game Banana “THicc Yelan”

“Los jugadores asumirán el papel de un misterioso (viajero), que emprende un viaje para encontrar a su hermano/a perdido/a y a la vez también desentrañar los misterios que esconde el continente de Teyvat”.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes que el personaje de Yae Miko recibió una sexy figura coleccionable. Recordemos que la franquicia de videojuegos ya está trabajando en su adaptación de anime producida por el estudio Ufotable (Demon Slayer).

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram