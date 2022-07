El creador de Tate no Yuusha no Nariagari comparte su opinión del anime

El anime de Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero) ahora tiene dos temporadas en su haber y una tercera en camino, Recientemente, el creador original detrás de la serie ha revelado su reacción a la popularidad de la adaptación entre los fanáticos.

Cuando debutó la primera temporada de la serie de novelas ligeras originales de Aneko Yusagi, fue un éxito tan inmediato entre los fanáticos que no fue una sorpresa ver que el equipo de anime estaba planeando dos temporadas más para el futuro.

Ahora que la segunda temporada ha llegado y los fanáticos están ansiosos por ver qué sigue, el creador detrás de todo lo deja entrar. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles sobre la animación japonesa de Tate no Yuusha.

Visual del anime Tate no Yuusha no Nariagari

El anime de The Rising of the Shield Hero realmente se convirtió en un éxito entre los fanáticos, ya que les encantó ver la primera temporada de la serie. Naofumi Iwatani creció en el transcurso de sus aventuras de la primera temporada y realmente avanzó aún más cuando su grupo siguió creciendo en tamaño y nivel.

Hablando con Otaku USA Magazine sobre el éxito del anime, el creador de la serie, Aneko Yusagi, reveló que se sintieron conmovidos no solo por la respuesta a la serie, sino también por poder ver el crecimiento de Naofumi en la pantalla.

Cuando se le preguntó qué se destacaba de la adaptación al anime en general, la creadora de la serie The Rising of the Shield Hero, Aneko Yusagi, respondió: "Oh... francamente, me conmovió ver a Naofumi y sus compañeros moverse".

Cuando se le preguntó qué partes de la escritura de la serie les gustaban más, Yusagi explicó: "Realmente me divierto cuando finalmente revelo escenas que he estado presagiando sigilosamente. Es divertido ver cuán sigilosamente puedo presagiar cosas sin que nadie se dé cuenta de lo que está por suceder".

El artista detrás de la adaptación del manga, Aiya Kyu, también se mostró emocionado por el éxito del anime y señaló: "Estoy realmente sorprendido. Mucha gente simpatiza con lo que Naofumi atraviesa en la historia. Todo su éxito radica en el atractivo de la historia y la cosmovisión de la novela. Una buena obra de arte cruza fronteras. No pensé que alguna vez estaría involucrado en algo así".

Ahora que la serie se está preparando para la tercera temporada, los fanáticos pueden estar tranquilos, hay más en camino. ¿Cómo te sientes acerca de las dos primeras temporadas de The Rising of the Shield Hero hasta ahora? ¿Qué esperas ver en la tercera temporada? Sorprendentemente, Tate no Yuusha no Nariagari fue criticada por su CGI en la segunda temporada.

