El creador de One Piece revela sus planes después del final de la serie

Eiichiro Oda recientemente llevó a los fanáticos de One Piece a un recorrido por su humilde morada y el mangaka recientemente aprovechó la oportunidad para revelar sus planes futuros una vez que la historia de Luffy y sus Piratas del Sombrero de Paja llegue a su fin.

En entrevistas anteriores, el artista responsable del mundo de Grand Line afirmó que planea tres años más de historias para los Sombreros de Paja, pero ahora, Oda ha aprovechado para compartir lo que está buscando hacer una vez que termine One Piece.

La serie de manga One Piece comenzó en 1997 a través de Weekly Shonen Jump, y desde sus inicios, Eiichiro Oda ha estado trabajando para dar vida a la historia de los Sombreros de Paja y la búsqueda de Luffy para convertirse en el rey de los piratas.

El legendario horario de trabajo de Oda, incluso para los artistas de manga, siempre fue algo discutido entre los creadores y las comunidades de fanáticos del anime, y el artista incluso afirmó recientemente que "solo visita a su familia una vez a la semana" porque podría hacerlo sentir demasiado relajado y quitarle su habilidad para dibujar manga.

No hace falta decir que el nivel de compromiso que tiene Eiichiro con su mundo Shonen no se puede exagerar en este momento. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles del manga One Piece revelados por su creador.

En la reciente entrevista que también contó con un recorrido por la casa de Oda, el mangaka reveló que una vez que la historia de Grand Line llega a su fin, el creador de One Piece busca viajar todos los días, ya que el artista ha estado celoso de los muchos viajes que sus Piratas del Sombrero de Paja han continuado en los últimos años.

El arco final de One Piece aún no se ha llevado a la adaptación de anime propiamente dicha, y la serie de televisión aún se centra en el arco de War For Wano.

Si bien solo quedan unos pocos capítulos de lo que, aparentemente, será el último viaje de Luffy y su tripulación, parece que Thousand Sunny agregará un nuevo miembro en la forma de Yamato, la descendencia del villano Kaido que se convirtió en un aliado de confianza durante el Arco de Wano.

No hace falta decir que los Sombreros de Paja necesitarán toda la ayuda que puedan obtener para su viaje final. ¿Qué opinas de los planes de Oda tras el final de One Piece? Recuerda que puedes ponerte al día con el manga One Piece desde Manga Plus y con el anime desde Crunchyroll.

