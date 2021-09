El creador de One Piece revela los diseños originales de Yamato

Cuando se trata de One Piece, hay algunos personajes que los fanáticos nunca vieron venir. Los Sombrero de Paja fueron novelas en un momento, y otros héroes como Jinbe tomaron por sorpresa a los fanáticos más tarde.

Ahora, el hijo de Kaido es el último recién llegado que desconcierta a los lectores, y parece que el creador de la serie pasó mucho tiempo agonizando sobre su diseño. No hace mucho, el último número de SBS se publicó con Eiichiro Oda, y se tomó el tiempo para responder un montón de preguntas de los fanáticos.

Fue allí donde Oda también compartió algunos hechos detrás de escena, y resulta que el artista redactó algunos primeros diseños para Yamato antes de decidir su aspecto final. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la serie shonen revela el género de Yamato y los fans abren debate.

Primeros diseños de Yamato por Eiichiro Oda

Diseños de Yamato por el creador de One Piece

Como puedes ver arriba, la mayoría de los diseños de Oda son similares entre sí. La mayoría le da a Yamato una estructura esbelta con cuernos curvos y cabello largo hacia arriba o hacia abajo. En cuanto a su atuendo, también se esperaba que Yamato usara túnicas y cinturones tradicionales para acentuar su físico.

Por supuesto, algunos de los diseños tienen caras muy diferentes, pero eso no es nada comparado con una toma original. Como puedes ver en la parte inferior derecha, hay un diseño de Yamato que sobresale como un pulgar adolorido.

El héroe tiene un corte en las rodillas para una estatura más baja, y Yamato tiene una cara muy regordeta. Pintado con maquillaje tradicional, el personaje se parece más a Orochi aquí que a Kaido, y su físico ondulante lo demuestra.

Claramente, Oda quería divertirse con este diseño exagerado, pero los otros fueron ciertos contendientes en algún momento. En última instancia, el artista de One Piece combinó estos diseños para crear el luchador que conocemos y amamos hoy. Y después de ver estos bocetos, podrás apreciar a Yamato aún más a partir de ahora.

Podríamos haber obtenido algo muy diferente, pero Oda hizo un trabajo extra para probar a Yamato hasta que logró la perfección en todos los ámbitos. En julio de 2021, el legendario mangaka honra al Presidente de Francia con un arte oficial y los Piratas de Sombrero de Paja están incluidos.

¿Qué Akuma tiene Yamato?

La Akuma no Mi de Yamato tiene raíces firmes en la tradición japonesa

¡Advertencia de spoilers! Yamato comió la fruta Inu Inu: Modelo Okuchi no Makami, una “Fruta del Diablo de tipo zoan mítica” que le permite transformarse en un lobo divino, así como una mezcla entre un humano y un lobo. El anterior manga 1020 presenta la Akuma no Mi de Yamato y puedes leer el capítulo de One Piece en MANGA Plus.

