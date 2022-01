El creador de One-Piece espera una parte especial del final de Wano

The War For Wano está viendo a Luffy y Kaido enfrentarse por lo que podría ser su batalla final, y el creador de One Piece, Eiichiro Oda, está promocionando un "momento especial" que tendrá lugar antes de que los de Sombrero de Paja abandonen la nación aislada que ellos Llevo tanto tiempo.

Con Oda habiendo insinuado en el pasado que terminará la popular serie Shonen en los próximos cinco años, está claro que el final de este arco tendrá grandes implicaciones en el final de la serie en su conjunto.

Además de insinuar el futuro de su serie, Jump Festa también le permitió a Eiichiro Oda compartir una serie de nuevos detalles sobre la próxima película que actualmente se titula One-Piece: Film Red. Recordemos que Luffy pertenece a una de las series de manga más vendidas desde 2008.

¿De qué trata la película One-Piece Red?

Film Red, que todavía está llena de misterio, aparentemente tendrá un papel mucho más importante para Shanks, el ex mentor de Luffy que no ha jugado un papel importante en la serie durante bastante tiempo.

Aunque los fanáticos de Luffy se preguntan cuándo pueden esperar que llegue la película, el plato de Oda ciertamente está lleno no solo con esta y la serie principal de manga, sino que también actúa como productor ejecutivo para la próxima adaptación de Netflix de acción en vivo.

En Jump Festa 2022, Oda dijo esto con respecto a War For Wano, y un cierto momento que el mangaka ha estado esperando explorar durante algún tiempo: "¡Me sorprende que el Wano Arc no haya terminado todavía!"

"¡Estaba ansioso por dibujar 'esa' escena final del Wano Arc!"

Con los recientes eventos de la guerra retumbando dentro de Wano al ver a Sanji y Zoro derribar a sus respectivos enemigos en Beast Pirates, parece que tanto Luffy como Kaido, los respectivos capitanes de los Sombrero de Paja y los Beast Pirates, están al final de sus cuerdas mientras intentan cambiar el destino de la nación aislada.

Independientemente de quién gane, la pelea seguramente cambiará el panorama de Grand Line para siempre. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que One Piece finalmente revela la cara y la historia de King.

¿Cuándo se va a terminar One Piece?

Imagen: Fan Art de Luffy y Zoro en el Arco War For Wano

El creador Eiichiro Oda compartió que al manga de los Piratas Sombrero de Paja le quedan 5 años antes de llegar a su final, aproximadamente. Mientras esperamos el último capítulo, te recordamos que puedes leer el manga de One Piece desde la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!