¿El creador de Neon Genesis Evangelion quiere hacer películas live action?

Neon Genesis Evangelion es una de las series de anime más importantes de la historia. Su forma de convertir el cliché de las historias de mechas fue fundamental para que salieran a la luz otros títulos inspirados en esta propuesta.

Más allá de la violencia clásica, y siempre entretenida, Evangelion profundizó en temas filosóficos y religiosos de una forma muy original. De hecho, este mismo estilo provocó que fuera muy criticado por algunos grupos religiosos y que consideran cualquier tipo de anime como pornografía japonesa que daña la infancia del mundo.

Aunque siguieron otras grandes historias y el mundo del anime es mucho más popular que hace veinte años, Evangelion sigue siendo uno de los títulos más originales. Uno de los mejores aspectos es que nos dieron protagonistas demasiado imperfectos, solitarios, depresivos, complicados y complejos, lo que no era tan común en ese entonces. Evangelion 3.0 + 1.0 ahora es la película más taquillera de Hideaki Anno y el camino para su éxito es largo.

La polémica que rodea Neon Genesis Evangelion

Foto: Studio Gainax - Neon Genesis Evangelion

El final del anime original Neon Genesis Evangelion fue muy polémico, ya que se olvidó toda la parafernalia apocalíptica para dar prioridad al viaje interior del protagonista que lo lleva a aceptarse a sí mismo, al menos un poco más.

Aquellos que crecieron con la serie recordarán todos los rumores que se crearon en torno a los últimos episodios, incluido uno que afirmaba que Hideaki Anno se había suicidado y la compañía había intentado terminar el trabajo sin ser notado.

Los personajes Shinji, Asuka y Rei se convirtieron en íconos mundiales a pesar de no ser del todo agradables. Los fanáticos llegaron en masa y aunque las nuevas películas no han satisfecho a todos, no sería Neon Genesis Evangelion si todos quisieran.

¿Evangelion tendrá películas live action?

Fan Art de Evangelio estilo live action

Otro gran rumor, que resultó ser completamente cierto, fue la intención de Hollywood de hacer una versión de live action. Durante varios años, la empresa Weta Workshop, fundada por Peter Jackson y encargada de los efectos especiales de la trilogía que comenzó con El señor de los anillos: La comunidad del anillo, desarrolló propuestas para películas live action de Evangelion.

Incluso se filtraron dibujos donde se podía ver el diseño de la famosa EVA y el vestuario de los pilotos. Desafortunadamente, la idea nunca despegó y muchos se quedaron con las ganas. ¿Veremos alguna vez una versión de acción real?

Según IGN, Hideaki Anno habló en un panel de Comic-Con y dijo que estaba cansado de la animación después de cuarenta largos años en la industria. De hecho, el director ahora quiere dedicarse a hacer películas con personas:

“Hacer una película de acción real es totalmente diferente a la animación. Debido a que puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer con la animación, es por eso que realmente quiero hacerlas. Quiero hacer cosas que solo se pueden hacer en vivo”, comentó el creador de Evangelion.

Anno no es ajeno a estas películas, ya que ya tiene algunos títulos desde 1998. En 2016 dirigió su propia versión de Shin Godzilla que fue recibido con gran éxito a nivel mundial y como un gran aporte al universo del famoso personaje.

Pero, ¿qué pasa con Evangelion? Bueno, el director no parece considerar la idea de una adaptación en absoluto. De hecho, el creador de Neon Genesis Evangelion dirigirá la nueva película de Kamen Rider, que espera lanzar en 2023.

Los fanáticos de Evangelion tendrán que conformarse con la próxima película Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time que se estrenará en la plataforma Amazon Prime Video y que es el final que Anno ha estado tratando de hacer durante años.

El anime de Neon Genesis Evangelion seguirá siendo un programa importante y, hasta cierto punto, puede que no necesite una adaptación de acción en vivo; después de todo, ¿cuántos se han logrado con éxito? La Verdad Noticias te compartió anteriormente, 10 series de anime recomendadas para nuevos fanáticos y Evangelion está incluida.

