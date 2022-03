El creador de Neon Genesis Evangelion analiza si el anime está terminado

Neon Genesis Evangelion es un nombre que la mayoría de los fanáticos del anime conocen de memoria. Incluso si no has visto la serie de robots, Hideaki Anno dio a luz una historia verdaderamente especial cuando el anime se lanzó hace décadas.

Evangelion ahora se considera una de las mejores series de ciencia ficción en televisión hasta la fecha, y su adaptación más reciente cobró vida el año pasado después de una larga, larga espera. Pero si está esperando que el anime anuncie un nuevo proyecto, bueno, es posible que desee reconsiderar la elección.

Resulta que Anno está bastante bien y ha terminado con Evangelion. Para más información, La Verdad Noticias te invita a leer nuestro artículo sobre el final explicado de Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time; la última película de Rebuild of Evangelion y aparentemente el final definitivo de la franquicia.

Después de terminar la última película del anime, el creador hizo una sesión de preguntas y respuestas recientemente y confirmó que realmente había terminado con la exitosa serie. Un fan le preguntó a Anno si realmente había finalizado con el anime, y el creador dejó en claro que ese era el caso:

"Esta es la tercera vez que lo termino, así que creo que es suficiente".

Por supuesto, los fanáticos de Evangelion saben que esa es la verdad. Anno ha vuelto a la franquicia una y otra vez. Después de terminar la serie de televisión principal en 1996, la franquicia lanzó The End of Evangelion en 1997. El anime luego regresó bajo la supervisión de Anno con las películas Rebuild of Evangelion que puedes ver legalmente en Amazon Prime Video.

La duración de las películas comenzó en 2007 y terminó el año pasado por fin. La ejecución de Rebuild of Evangelion reinicia la serie de televisión original mientras altera algunas tramas y finales sorprendentes.

Foto: Neon Genesis Evangelion

Entonces, si no ha visto las películas, debe hacerlo lo antes posible. Además, si no has visto la serie original Neon Genesis Evangelion, puedes encontrarlo completo en Netflix y en Funimation (posiblemente también en Crunchyroll tras la fusión de ambas plataformas de streaming).

La sinopsis completa del programa se puede encontrar a continuación si necesitas más detalles: "En 2015, Tokio-3 está bajo el ataque de Ángeles, seres extraordinarios que poseen varias habilidades especiales. Arma Decisiva Humanoide Multipropósito, Evangelion es el único método para contrarrestar a estos Ángeles, y Shinji Ikari es elegido como su piloto”.

“La batalla por el destino de la humanidad ha comenzado. ¿Qué son exactamente los Ángeles? ¿Qué está destinado a los jóvenes pilotos? ¿Y qué será de la humanidad?” La información del final de Neon Genesis Evangelion y la franquicia en general se dio a conocer en el sitio japonés Noticias Sora 24.

