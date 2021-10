El creador de Nanatsu no Taizai promete una importante actualización

La serie Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) llegó a su fin con el último largometraje, Cursed By Light, que se estrenó tanto en cines en Japón como recientemente en Netflix. De esta forma, fanáticos del anime de todo el mundo presenciaron lo que muchos presumían que era el gran final de Meliodas, Elizabeth y los demás Siete Pecados Capitales.

Sin embargo, parece que esta última película que llevó a los fanáticos al futuro, siguiendo a la descendencia de los dos protagonistas, podría no ser la última que hemos visto de este mundo. Ya que Nakaba Suzuki, creador de Nanatsu no Taizai, insinúa una gran actualización o revelación para la franquicia.

Actualización de Nanatsu no Taizai

El manga The Seven Deadly Sins compartirá noticias en noviembre de 2021

El usuario de Twitter Manga Mogura, compartió la noticia de que el creador Nakaba Suzuki hará una gran revelación con respecto a The Seven Deadly Sins en la edición del 10 de noviembre de Weekly Shounen Magazine. La Verdad Noticias te recuerda, que esto llevó a muchos fanáticos a preguntarse si se está preparando una secuela para el paisaje mágico.

La serie de manga de The Seven Deadly Sins, envuelta en 2020 en las páginas de Kodansha, brinda a los fanáticos alrededor de cuarenta y un volúmenes para consumir, además de generar la popular serie de anime que se ha convertido en una de las mayores adquisiciones de Netflix.

Con el servicio de transmisión ahora apostando por el mundo del anime, por ejemplo, viendo a Netflix convertirse en la plataforma exclusiva para ver la próxima parte de JoJo's Bizarre Adventure en Stone Ocean. Definitivamente tiene que dar crédito por una de sus primeras exclusivas con la historia de Meliodas y compañía.

¿Cuántas temporadas de Nanatsu no Taizai hay?

Netflix actualmente tiene las temporadas uno a cinco disponibles para que los fanáticos vuelvan a visitar los Siete Pecados Capitales o se sumerjan en el mundo por primera vez. El servicio de transmisión también alberga las películas de la franquicia, incluidos Prisoners of the Sky y Cursed By Light.

Netflix ha ofrecido la siguiente descripción oficial de la serie si no está familiarizado con las salvajes aventuras de los Sins: “En un reino plagado de caballeros corruptos, la única salvación vendrá del pecado. Desde el estudio detrás de Fairy Tail llega una nueva aventura de acción que demuestra que hay más de un lado en la historia”. La sinopsis continúa.

“Cuando los Caballeros Santos arrestan a su padre y hermanas, la Princesa Elizabeth busca a un grupo de guerreros legendarios conocidos como los Siete Pecados Capitales. Una vez venerados, los Pecados traicionaron el reino y se convirtieron en temibles fugitivos que ningún hombre está dispuesto a enfrentar, muy lejos de los héroes que esta princesa necesita”.

En otras noticias, antes compartimos el final explicado de la película Nanatsu no Taizai: Cursed by Light. ¿Crees que recibiremos noticias de una secuela de la querida franquicia de anime este noviembre? Habrá que estar atentos a más información en el futuro.

