El creador de My Hero Academia revela quién es el mejor personaje

Kohei Horikoshi, creador de la popular serie de manga My Hero Academia, admitió recientemente que el personaje más importante de la historia para él es el antiguo héroe profesional número 1, All Might.

Sin embargo, su elección no se basa en ningún aspecto particular de la trama, sino en la capacidad del héroe para conectarse y mantener la base de fans del manga Boku no Hero Academia.

Foto: BONES / All Might de My Hero Academia

La elección de All Might por parte de Horikoshi puede parecer sorprendente, especialmente considerando la popularidad del favorito de los fanáticos y protagonista principal del manga Izuki "Deku" Midoriya, o su principal rival Katsuki Bakugo.

De hecho, con la historia centrada en las aventuras de la Clase 1-A en su intento de convertirse en Pro Heroes, All Might juega un papel decididamente secundario. Incluso entre los profesores de UA High, All Might se ubica constantemente detrás de Eraser Head y Present Mic en popularidad entre los fanáticos.

Para Horikoshi, no es la historia de fondo, las motivaciones, las relaciones o las cualidades mentales y morales del personaje lo que le ha hecho querer a All Might. Más bien, es su atractivo universal y su capacidad para mantener la atención de los lectores.

Horikoshi admitió su preferencia por All Might en un comentario que hizo y que se publicó en el cartel de una presentación reciente de My Hero Academia: The "Ultra" Stage, la nueva obra de teatro de acción en vivo de duración limitada que se muestra actualmente en varias ciudades de Japón.

De acuerdo con una traducción del cartel, compartida por Youtuber AsarathaHS, Horikoshi analiza cómo hasta el arco de la historia del campamento de entrenamiento de verano, que se desarrolló entre los capítulos 70 y 83, el manga estaba progresando bastante bien en términos de popularidad.

Sin embargo, una vez que reveló que en el siguiente arco de la historia planeaba presentar un nuevo grupo de villanos, la popularidad del manga se desplomó.

Horikoshi dice que no estaba realmente seguro de qué hacer, pero que estaba convencido de que seguir adelante con su plan original arruinaría su manga. Así que decidió concentrarse en "la próxima gran batalla", que fue la batalla final entre All Might y All for One.

El creador de Boku no Hero creía que al centrar la historia en All Might, "todo" estaría bien. Los fanáticos regresarían y el manga sobreviviría. Al final, los instintos de Horikoshi demostraron ser precisos. Él dice que la historia de All Might estaba "sincronizada con los corazones de los lectores".

Como resultado, el manga recuperó su "ritmo" y según los índices de popularidad recientes, nunca ha fallado en atraer y retener lectores nuevamente. Según Horikoshi, esto se debe a la capacidad de All Might para conectarse con el fandom del manga y mantenerlos interesados".

Sin All Might, dice Horikoshi, "no creo que el manga My Hero Academia hubiera llegado a ser amado por todos durante tanto tiempo". La capacidad de All Might para llevar la historia de My Hero Academia durante más de un año permitió a Horikoshi reagruparse y repensar su plan para el manga de una manera más fácil de leer.

Además, su capacidad para conectarse con los fanáticos y no solo interesarlos sino también emocionarlos por lo que está por venir lo ha ganado el cariño del creador del manga como ningún otro personaje. Sin duda, la elección de Kohei Horikoshi de All Might como el mejor personaje de My Hero Academia habla de su verdadero estatus como el héroe One for All.

