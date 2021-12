El creador de My Hero Academia le promete a Bakugo un enorme rol en el final

No hace mucho tiempo que My Hero Academia entró en su fase final, y en ese corto tiempo, Katuski Bakugo ha pasado por muchas cosas. Desde luchar contra los villanos hasta reconciliarse con Izuku, el héroe impulsivo ha recorrido un largo camino.

Por supuesto, el creador Kohei Horikoshi tiene más para el personaje, y los fanáticos ya están adivinando lo que vendrá después. Y aparentemente, parece que Bakugo se ha asegurado un buen lugar para el eventual final del manga.

La actualización fue cortesía de Jump Festa 2022, un evento anual en Japón dedicado a todo lo relacionado con el anime. Fue allí donde el creador de Boku no Hero escribió a los fanáticos sobre la serie y su estado.

¿Cuál es el final de My Hero Academia?

Katuski Bakugo y Midoriya Izuku (Foto: Shueisha)

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, aún se desconoce el final de la serie. Sin embargo, una reciente carta de Horikoshi, informó que esperaba terminar con My Hero Academia el próximo año 2022 y que Katuki Bakugo tendrá un papel importante en el final.

Según una publicación de Aitaikimochi en Twitter, Horikoshi dijo que el chico impulsivo jugará un papel muy importante en el manga. El artista continuó diciendo que espera que los lectores que aman y odian a Bakugo disfruten de su momento en el centro de atención. Como puedes ver, algo grande está a punto de suceder.

En este punto, no se sabe qué hará Bakugo en el final, pero los fanáticos pueden adivinar. Shigaraki se enfrentará a Izuku mientras Ochaco se enfoca en Toga. Naturalmente, Shoto y Endeavor se unirán a Dabi dada su historia. Y en cuanto a Bakugo, bueno, puede enfrentarse a casi cualquier persona.

Los fanáticos esperan que el héroe finalmente se una a Izuku contra Shigaraki, por lo que su gran momento podría llegar durante el equipo. Y si algo le pasara al héroe, ¡solo podemos esperar que su armadura de trama sea lo suficientemente fuerte como para salvarlo!

¿Cuándo termina el manga Boku no Hero Academia?

Todavía no tenemos fecha para el final. Hay mucho tiempo para que Boku no Hero Academia configure el papel de Bakugo en el final, por lo que los fanáticos deben vigilar cuidadosamente al niño.

En estos días, el manga se ha centrado en el entrenamiento de Clase 1-A, y Bakugo ha estado tratando de concretar un nuevo ataque característico. Después de reconciliarse con Izuku, parece que el cielo es el límite para el héroe acalorado, y su naturaleza explosiva seguramente lo convertirá en un final salvaje.

Puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia en la aplicación MANGA Plus de Shueisha. Recordamos que la tercera película, Boku no Hero Academia: Misión Mundial de Héroes llegará a cines de México desde el 6 de enero de 2022 y gracias a Funimation.

